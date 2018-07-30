Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı

Oyuncu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül, Muğla’nın Akyaka ilçesindeki bir sörf okulunda görüntülendi. Botla ıssız bir koya geçen çift, gün boyu kamp yaptı. Ünlü çift, gün sonunda koydaki bütün çöpleri topladı