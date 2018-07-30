Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı

30.07.2018 - 07:46 | Güncelleme:

Oyuncu Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül, Muğla’nın Akyaka ilçesindeki bir sörf okulunda görüntülendi. Botla ıssız bir koya geçen çift, gün boyu kamp yaptı. Ünlü çift, gün sonunda koydaki bütün çöpleri topladı

  • 1 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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    Kadir Doğulu ile eşi Neslihan Atagül, Muğla- Akyaka’daki ıssız bir koyda kamp kurdu.

  • 2 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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    Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, Doğulu, ağaçların altına eşyalarını yerleştirdi.

  • 3 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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    ROMANTİK ÇİFT

    Denize girmeyen çift, güneşlendi. Bol bol şakalaşan çift, uzun süre sohbet etti.

  • 4 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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    İki yıllık evli çiftin romantik anları objektiflere yansıdı.

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    TEMİZLEDİLER

    Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, botla koydan ayrılmadan önce de temizlik harekatına başladı.

  • 6 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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    Çift, plaja atılmış çöpleri, özellikle de plastik atıkları topladı.

  • 7 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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    İkili, daha sonra çöp torbaları ile bota binip gözden uzaklaştı.

  • 8 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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    Neslihan Atagül'ün tişörtünü bikinisine asması dikkatlerden kaçmadı.

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  • 18 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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  • 19 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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  • 20 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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  • 21 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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  • 22 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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  • 23 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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  • 24 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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  • 25 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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  • 26 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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  • 30 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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  • 31 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül kamp kurup, çöp topladı - Magazin haberleri
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