Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V) Peygamber Efendimiz “faziletine yürekten inanarak ve sevabını da sadece Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel niyetlerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermektedir.

Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerimin indirilmeye başladığı zaman dilimidir. Bu sebeple Müslümanlar bu gecede ibadetlerini daha da huşu içerisinde yoğunlaştırarak ibadet etmekle yükümlüdürler. Kadir gecesinde okunacak dualar ve yapılacak tüm ibadetler ile Müslümanlar sevaplarını artırabilirler.

Kadir Gecesi Duası Nedir?

Ramazan ayının 27. Gecesi olan ve Kur'an-ı Kerimin yeryüzüne indirilmeye başlandığı gün ve gece Kadir Gecesi olarak nitelendirilir. Hazreti Peygamber bu gecede cemaatle namaz kılınmasının ve dualar okunmasının hayırlı olduğunu belirtmiştir. Bizde sizler için Kadir Gecesinde okunacak duanın Arapça ve Türkçesini derledik.

Kadir Gecesi Duası Arapçası

Bin aydan çok daha hayırlı olduğu bilinen Kadir gecesinde okunacak duanın Arapçası aşağıdaki şekildedir.

'Allahümme inneke afüvvün tuhibbül afve fa'fü anni.'

Bu duayı okuduktan sonra ardından Fatiha, Nas gibi Kur'an-ı Kerimde bulunan tüm dualar okunabilir. Hayırlara vesile olması ümidiyle okunan bu duanın Türkçe anlamı ise şu şekildedir.

Kadir Gecesi Duası Türkçesi

Kadir Gecesinden okunan duanın Türkçesi şu şekildedir.

'Allah'ım! Sen çok affedensin, affetmeyi çok seversin. Beni ve Müslümanların tümünü bağışla.'

Bu duayla hayır kapıları açılır. Bin aydan hayırlı olduğundan, duanın kabul edilmesi mümkündür. Birçok İslam alimi de bu duanın Müslümanın af olması için sebep olduğunu belirtmişlerdir. Ancak yalnız bu dua değil, Allah-u Teala’nın büyüklüğünü ve hikmetini anlatan bütün dualar da Kadir Gecesinde gönül rahatlığı ile okunabilir.

Duanın Hikmeti Nedir?

Peygamber Efendimizin eşi Hazreti Aişe başta olmak üzere farklı kişiler Peygamber efendimizin yanına gelip dua istediklerinde Allah'ın resulü Hz. Muhammet Mustafa (S.A.V) Efendimiz bu duanın okunmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca bu duanın özellikle Kadir Gecesinde mümkün olduğu kadar çok okunmasını Müslümanların tamamına buyurmuştur. Kadir Gecesinde okunan bu kıymetli duanın en güzel hikmeti, Allah'tan af ve mağfiret istenmesinin olduğu belirtilmiştir.

Allah Müslümanları bu gecenin bereketli yüzü suyu hürmetine affeder. Kim ki bu duayı tespih edip bu duadan nasibini alırsa, Allah'ın merhameti ve affediciliği onun üzerinde olur. İslam âlimlerinin yaptığı açıklamaya göre Kadir Gecesinde bu duanın her namaz sonrasında, ayrıca normal vakitlerde de okunmasının çok hayırlı işlere vesile olacağını buyurmuşlardır. Özellikle darda ve zorda olan insanların, tüm sıkıntılarından kurtulacakları ve Allah'a sığınmanın kendilerini rahatlatacağını dile getirmişlerdir.

Türkçe Mi Arapça Mı Okunmalı?

Kadir gecesinde okunan bu duanın ya da okunan düğer tüm duaların Türkçe veya Arapça okunması aynı şeydir. Arapça biliniyorsa okunmasını daha hayırlı olacağı üzerine hikmetli söylemler vardır. Allah'ın izniyle niyetin güzel olması ve safi olması, duanın kabul olacağına işarettir. Kadir Gecesinde okunacak olan dua, kulun affedilmesi için gönderilen en güzel hediyedir.

Kadir Gecesinde Neden Dua Okunmalı?

Hazreti Peygamberin kendisi, Kadir Gecesinin bin aydan çok daha hayırlı olduğunu ve bu günde yapılacak hayırların bin kat daha faziletli olduğunu belirtmiştir. Allah'ın merhametinin ve rahmetinin bu ayda Müslümanların üzerinde çok fazla olduğu belirtilmiştir.

Bu sebeple Kadir Gecesinde okunacak her dua ve her surenin ayrı bir hikmeti ve hayrı bulunmaktadır. O gün içerisinde tutulacak orucun, kılınacak namazın ve verilecek zekatın apayrı bir yeri vardır. Allah resulü Peygamber Efendimiz, Müslümanlara mallarını her zaman dağıtmalarını, olmayanlarla paylaşılmasını ve özellikle Kadir Gecesinde her zamankinden 2,3,4 kat daha fazla dağıtmalarını buyurmuştur..

Kadir Gecesinde Okunacak Diğer Dualar?

Kadir Gecesinde okunacak Kadir Gecesi Duası haricinde bu duaya ek olarak Kur'an okumak hayırlara vesile olur. Kur'an okunması bilinmiyorsa, Türkçe ve Arapça dualar okunabilir. Bilmeyenler Fatiha, Nas ve Felak gibi kolay duaları okuyabilirler. Ayrıca bu duanın Kadir Gecesinde hayırlı olduğunu söyleyebiliriz.

'Allah'ım, sen bağışlayan ve esirgeyensin. Bu mübarek gece hürmetine, Hazreti Peygamber ve tüm nebilerin yüzü suyu hürmetine, bizi bağışla. Kötülüklerden, şerden esirge. Hayırlı olandan bize de nasip et. Ya Rabbi. Sen gören ve işitensin.' Amin.