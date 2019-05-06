Kadir Gecesi, gece imsak saatinde 2019 Ramazan ayının ilk orucu için niyet eden İslam dünyasında merak ediliyor. Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, Kadir gecesi tarihi haberimizde.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2019 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 31 Mayıs 2019 Cuma günü, Kadir Gecesi idrak edilecek.

HİCRİ TARİHLER MİLADİ TARİHLER GÜN AY YIL GÜN AY-YIL HAF.GÜN DİNİ GÜNLER 1 C.EVVEL 1440 07 OCAK-2019 PAZARTESİ ........ 1 C.AHİR 1440 06 ŞUBAT-2019 ÇARŞAMBA ........ 30 C.AHİR 1440 07 MART-2019 PERŞEMBE​ REGAİB KANDİLİ​ ​ 1 RECEB​ 1440​ 08 MART-2019​ CUMA ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI 26 RECEB 1440 02 NİSAN-2019 SALI MİRAC KANDİLİ 1 ŞABAN 1440 06 NİSAN-2019 CUMARTESİ ........... 14 ŞABAN 1440 19 NİSAN-2019 CUMA BERAT KANDİLİ 1 RAMAZAN 1440 06 MAYIS-2019 PAZARTESİ RAMAZAN BAŞLANGICI 26 RAMAZAN 1440 31 MAYIS-2019 CUMA KADİR GECESİ 29 RAMAZAN 1440 03 HAZİRAN-2019 PAZARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1440 04 HAZİRAN-2019 SALI RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1440 05 HAZİRAN-2019 ÇARŞAMBA RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1440 06 HAZİRAN-2019 PERŞEMBE RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün) 1 ZİLKADE 1440 04 TEMMUZ-2019 PERŞEMBE ........ 1 ZİLHİCCE 1440 02 AĞUSTOS-2019 CUMA ........ 9 ZİLHİCCE 1440 10 AĞUSTOS-2019 CUMARTESİ AREFE 10 ZİLHİCCE 1440 11 AĞUSTOS-2019 PAZAR KURBAN BAYRAMI (1.Gün) 11 ZİLHİCCE 1440 12 AĞUSTOS-2019 PAZARTESİ KURBAN BAYRAMI (2.Gün) 12 ZİLHİCCE 1440 13 AĞUSTOS-2019 SALI KURBAN BAYRAMI (3.Gün) 13 ZİLHİCCE 1440 14 AĞUSTOS-2019 ÇARŞAMBA KURBAN BAYRAMI (4.Gün) 1 MUHARREM 1441 31 AĞUSTOS-2019 CUMARTESİ HİCRİ YILBAŞI 10 MUHARREM 1441 09 EYLÜL-2019 PAZARTESİ AŞURE GÜNÜ 1 SAFER 1441 30 EYLÜL-2019 PAZARTESİ ........ ​1 R.EVVEL 1441​ 29 EKİM-2019​ SALI ........​ ​11 R.EVVEL​ 1441​​ 08 KASIM-2019​​ CUMA MEVLİD KANDİLİ​ ​1 R.AHİR​ 1441​​ 28 KASIM-2019​​​ PERŞEMBE ........​ 1 C.EVVEL ​1441 ​27 ARALIK-2019​​​​ ​CUMA ........​​​​

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e (S.A.V.) indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Müslümanlar bu mübarek Kadir Gecesini, namaz kılarak, dua yaparak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe ve istiğfâr ederek geçirirler.

KADİR GECESİNİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALIDIR?

Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır. Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resulullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 179). Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.),“Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyam, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyam, 205-206). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.

KADİR SÛRESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.