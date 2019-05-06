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Kadir Gecesi, gece imsak saatinde 2019 Ramazan ayının ilk orucu için niyet eden İslam dünyasında merak ediliyor. Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, Kadir gecesi tarihi haberimizde.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2019 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 31 Mayıs 2019 Cuma günü, Kadir Gecesi idrak edilecek.
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.EVVEL
1440
07
OCAK-2019
PAZARTESİ
........
1
C.AHİR
1440
06
ŞUBAT-2019
ÇARŞAMBA
........
30
C.AHİR
1440
07
MART-2019
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
1
RECEB
1440
08
MART-2019
CUMA
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26
RECEB
1440
02
NİSAN-2019
SALI
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1440
06
NİSAN-2019
CUMARTESİ
...........
14
ŞABAN
1440
19
NİSAN-2019
CUMA
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1440
06
MAYIS-2019
PAZARTESİ
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1440
31
MAYIS-2019
CUMA
KADİR GECESİ
29
RAMAZAN
1440
03
HAZİRAN-2019
PAZARTESİ
AREFE
1
ŞEVVAL
1440
04
HAZİRAN-2019
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1440
05
HAZİRAN-2019
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1440
06
HAZİRAN-2019
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1440
04
TEMMUZ-2019
PERŞEMBE
........
1
ZİLHİCCE
1440
02
AĞUSTOS-2019
CUMA
........
9
ZİLHİCCE
1440
10
AĞUSTOS-2019
CUMARTESİ
AREFE
10
ZİLHİCCE
1440
11
AĞUSTOS-2019
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1440
12
AĞUSTOS-2019
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1440
13
AĞUSTOS-2019
SALI
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1440
14
AĞUSTOS-2019
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1441
31
AĞUSTOS-2019
CUMARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1441
09
EYLÜL-2019
PAZARTESİ
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1441
30
EYLÜL-2019
PAZARTESİ
........
1
R.EVVEL
1441
29
EKİM-2019
SALI
........
11
R.EVVEL
1441
08
KASIM-2019
CUMA
MEVLİD KANDİLİ
1
R.AHİR
1441
28
KASIM-2019
PERŞEMBE
........
1
C.EVVEL
1441
27
ARALIK-2019
CUMA
........
KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?
Bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen Kadir gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'e (S.A.V.) indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Müslümanlar bu mübarek Kadir Gecesini, namaz kılarak, dua yaparak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe ve istiğfâr ederek geçirirler.
KADİR GECESİNİN TAYİNİ HAKKINDAKİ RİVAYETLER NASIL ANLAŞILMALIDIR?
Kadir Gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır. Zirr b. Hubeyş anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; (r.a.) İbn Mes’ud’un, (r.a.) ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.’ sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resulullah’ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır’” (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 179). Abdullah b. Ömer’den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.),“Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salatü’l-Müsafirin, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyam, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyam, 205-206). Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.
KADİR SÛRESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.
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