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        Haberler Gündem KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ | Diyanet ile Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler

        Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler

        Kadir Gecesi zikirleri ve tesbihleri, Ramazan ayının 27. gecesi eda edilecek bu mübarek günde araştırılıyor. Bu kutsal geceyi ibadetlerle ve dualarla geçirecek olan Müminler Kadir Gecesi tesbihatı ve zikirleri sorguluyor. İşte, Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde çekilecek zikirler ve tesbihler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 09:18 Güncelleme: 05.04.2024 - 09:18
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        Kadir Gecesi çekilecek tesbih ve zikirler, bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek günde araştırılıyor. Ellerin semaya açılıp günahlara tövbe edildiği Kadir Gecesinde mükafatların bolca verildiğine inanılıyor. İslam dininde bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesinde hangi tesbih ve zikirlerin çekildiği sorusu gündeme geldi. İşte, Kadir Gecesi çekilecek tesbihatlar ve zikirler...

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        KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

        Binlerce Müslüman Kadir Gecesi'ni ibadetlerle geçirerek, Allah'ın rahmetinden ve mağfiretinden en iyi şekilde istifade edecek. Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirler, bin aydan daha hayırlı olan bu gecede yapılan ibadetler arasında yer alır. Her Müslüman, kendi manevi ihtiyaçlarına ve kapasitesine göre bu gecede ibadetlerini artırabilir ve Allah'a yakınlaşmaya gayret edebilir.

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        Tesbih-i Tercih: "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" şeklinde çekilen bu tesbih, Kadir Gecesi'nde sıkça tercih edilen bir zikirdir. Anlamı ise şu şekildedir: "Allah'ı tenzih ederim, Hamd Allah'a mahsustur, O'ndan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür."

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        Esma-ül Hüsna Zikri: Kadir Gecesi'nde Allah'ın güzel isimlerini zikretmek de sıkça tercih edilen bir ibadettir. "Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar" gibi Allah'ın isimlerini zikrederek manevi bir huzur elde etmeye çalışabilirsiniz.

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        Dua Zikirleri: Kadir Gecesi'nde Allah'a dua etmek de önemli bir ibadettir. "Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar" gibi dualarla Allah'a yakarışta bulunabilir ve dilediğiniz dileklerde bulunabilirsiniz.

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        Kur'an-ı Kerim Okuma: Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim okumak da önemli bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'i hatim etmek, sureler okumak ve anlamını anlamak suretiyle ibadetlerinizi artırabilirsiniz.

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        Salavat Getirme: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e salavat getirmek de Kadir Gecesi'nde yapılan zikirlerdendir. "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" şeklinde salavat getirerek Allah'ın rahmetini ve bereketini talep edebilirsiniz.

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        İstiğfar Zikirleri: Kadir Gecesi'nde günahlarımızdan tövbe etmek için istiğfar zikirleri yapabiliriz. "Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh tevbete abdin"

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        KADİR GECESİ HANGİ TESBİHLER VE ZİKİRLER ÇEKİLİR?

        100 La ilaheillallah

        100 Elhamdülillah

        100 Allahü Ekber

        100 Sübhanallah

        100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

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        100 "Elem neşrah leke sadrak"

        100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

        100 İstiğfar "estağfirullah el azim ve etübü ileyk"

        100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr"

        100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

        100 Salavat (Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed)

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        Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

        La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur."

        Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

        Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. (Tefsir-i Mugni)

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        KADİR GECESİ İBADETLERİ

        Bol bol zikir çekilmeli.

        Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e salât ü selâmlar getirilmelidir

        Bu mübarek gecede Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur.

        Günahlara samimi olarak kalben tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek pişmanlığımızı ve affımızı istemeli

        Kalben huşu içerisinde tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, bu dünyaya neden geldim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli, kendimizle hesaplaşılmalı.

        Müminlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

        Küs ve dargın olanlar kesinlikle Kadir Gecesinin hürmetine barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler mutlaka güldürülmeli.

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