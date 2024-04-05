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        Haberler Yaşam BUGÜN KANDİL Mİ? Diyanet 2024 dini günler takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, bugün mü? Kadir Gecesi ayın kaçında? Kadir Gecesi kandil mi?

        Bugün kandil mi? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman?

        Kadir Gecesi'nin kandil günü olup olmadığı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takviminde kandil tarihleri yer alıyor. Bu noktada; "Bugün kandil mi?" sorusunun yanıtı için araştırmalar sürüyor. 2024 yılında en son Berat Kandili idrak edilmişti. Peki bugün kandil mi? Diyanet 2024 dini günler takvimi ile Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, bugün mü? Kadir Gecesi ayın kaçında?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 10:14 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:43
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        Bugün kandil mi sorusunun yanıtı Kadir Gecesi gününde araştırılıyor. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi Kur'an'ın indirildiği gece olarak kabul ediliyor. Bu gece müminler bol bol dua edecek, namaz kılarak ibadet edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Bu noktada; vatandaşlar "Bugün kandil mi, ne kandili?" sorusuna yanıt arıyor. Mübarek Üç aylara girilmesi ile birlikte yılın ilk kandili ise Regaip Kandili olmuştu. Kadir Gecesi kandil değildir.

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        BUGÜN KANDİL Mİ? 5 NİSAN NE KANDİLİ?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde idrak edilmektedir. Kadir Gecesi, kandil gecesi değildir. Kandil günleri arasında Regaip, Miraç, Mevlit ve Berat geceleri yer alır. Kadir Gecesi Kur’an-ı Kerim’in indirmeye başlandığı mübarek gecedir.

        3

        KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimine göre Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

        4

        DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        Regaib Kandili 11 Ocak 2024 | Perşembe

        Üç Ayların Başlangıcı | 12 Ocak 2024 | Cuma

        Mirac Kandili 06 Şubat 2024 | Salı

        Berat Kandili 24 Şubat 2024 | Cumartesi

        Ramazan Ayı Başlangıcı 11 Mart 2024 | Pazartesi

        Kadir Gecesi 05 Nisan 2024 | Cuma

        Arefe Günü 09 Nisan 2024 | Salı

        Ramazan Bayramı 1.Gün 10 Nisan 2024 | Çarşamba

        Ramazan Bayramı 2.Gün 11 Nisan 2024 | Perşembe

        Ramazan Bayramı 3.Gün 12 Nisan 2024 | Cuma

        Terviye Günü 14 Haziran 2024 | Cuma

        Arefe Günü 15 Haziran 2024 | Cumartesi

        Kurban Bayramı 1. Günü 16 Haziran 2024 | Pazar

        Kurban Bayramı 2. Günü 17 Haziran 2024 | Pazartesi

        Kurban Bayramı 3. Günü 18 Haziran 2024 | Salı

        Kurban Bayramı 4. Günü 19 Haziran 2024 | Çarşamba

        Hicri Yılbaşı Gecesi 06 / 07 Temmuz 2024 | Cumartesi / Pazar

        Hicri Yılbaşı Günü 07 Temmuz 2024 | Pazar

        Aşure Gecesi 15 / 16 Temmuz 2024 | Pazartesi / Salı

        Aşure Günü 16 Temmuz 2024 | Salı

        Mevlid Kandili 14 Eylül 2024 | Cumartesi

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