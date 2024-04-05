Bugün kandil mi sorusunun yanıtı Kadir Gecesi gününde araştırılıyor. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi Kur'an'ın indirildiği gece olarak kabul ediliyor. Bu gece müminler bol bol dua edecek, namaz kılarak ibadet edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2024 dini günler takvimi yayınlandı. Bu noktada; vatandaşlar "Bugün kandil mi, ne kandili?" sorusuna yanıt arıyor. Mübarek Üç aylara girilmesi ile birlikte yılın ilk kandili ise Regaip Kandili olmuştu. Kadir Gecesi kandil değildir.