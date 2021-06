'Türkiye'de işlenmemişbir konu' 0:00 / 0:00

'Kahraman Babam', size ne ifade ediyor? Teklifi kabul ederken dizinin hangi özellikleri ‘evet' demenizde etkili oldu?

'Kahraman Babam', benim ilk başrol işim olduğu için benim için her zaman çok kıymetli olacak. Hikâyesinin içinde daha önce Türkiye'de işlenmemiş bir konu olan itfaiyecileri de barındırıyor olması beni en çok cezbeden şeylerden biri oldu.

'Uğur' karakterini analiz eder misiniz? Çocuk oyuncuyla birlikte rol aldığınız için 'Uğur'a diğer karakterlerden farklı mı hazırlandınız?

'Uğur' karakteri için kahraman bir itfaiyecinin kahraman babaya evrilmiş hali de diyebiliriz. Evet, ilk kez bir çocuk oyuncuyla aynı oyunu paylaşıyorum. Ama bu durum benim için çok keyifli ve güzel oldu. Ebrar, çok yetenekli, çok akıllı, küçük yaşına rağmen önemli tecrübeler edinmiş bir çocuk. Bu durum sette herkesin işini kolaylaştırdı. Dolayısıyla çok keyifli ve güzel bir iş ortaya çıkarttığımızı düşünüyorum, umarım izleyiciler de benimle ayni fikirde olur.

Çocukların hayallerindeki mesleklerden biri itfaiyeci olmaktır. Sizin de itfaiyeci olma hayalleriniz var mıydı? 'Kahraman Babam'da bir itfaiyeciyi canlandırmak için özel bir çalışma yaptınız mı?

Benim çocukken itfaiyeci olma hayalim yoktu ama sizin de söylediğiniz gibi birçok çocuğun hayallerinden biridir. Bu anlamda da bu karaktere can vermek beni çok mutlu ediyor. Ekip olarak ciddi bir eğitim sürecinden geçtik. İtfaiyecileriden birçok eğitim aldık.

Her çocuk için babası kahramandır. Şüphesiz sizin için de öyledir. Babanızı sizin için kahraman yapan özellikleri nelerdir?

Çocukluk dönemlerinde babanızla yaşadığınız en unutulmaz anınız nedir?

Babam her zaman şartlar ne olursa olsun bizleri (ağabeyimle beni) elinden geldiğince hiçbir şeyden mahrum etmemeye çalıştı. Mutlu çocuklardık, bence bu gerçek kahramanlıktır. Yazlıkta her gün babamın gelişini heyecanla balkonda beklerdim, geldiğinde bizi denize götürürdü, hafızamdan hiç silinmeyen en güzel anılarımızdandır bu benim için.

Bu yaz evleneceksiniz. Hayırlı olsun. Nasıl bir düğün planlıyorsunuz?

Çok teşekkür ederim. Her zaman çok sade, herkesin çok rahat edeceği gönlümüzce eğleneceğimiz, yeşillikler içinde bir düğün istedim. Kübra'yla bu konuda hemfikir olduğumuz için şanslıyım.

Bir röportajınızda baba olmayı çok istediğinizi okudum. Baba olmak size ne ifade ediyor? ‘Kahraman Babam', baba olma arzunuzu artırdı mı? Sizce iyi bir babada olması mutlaka gerekli olan özellikler nelerdir?

Çok istiyorum ve isteyen herkese nasip olmasını dilerim. Ebeveyn olmak eminim çok özel bir duygudur, 'Kahraman Babam' da benim için bir nevi ön hazırlık. Bir babada olması mutlaka gerekli olan özellikler; Sevgi, koşulsuz şartsız sevgi... Çok klişe olabilir ama net olarak fikrim bu, sevgiyle büyümüş çocuklar ileride sağlıklı bireyler oluyor.

Oyunculuk size ne ifade ediyor? Sizi oyunculuğa yönlendiren etmenler neydi? İlk oyunculuk deneyiminizde en keyifli, en zorlayıcı anlarda neler yaşadınız? 10 yıllık kariyerinizde mesleğiniz adına edindiğiniz en önemli öğreti ne oldu?

Oyunculuk çok isteyerek yola çıktığım bir serüvendi benim için. Adana'da basketbol oynuyordum, İstanbul'a transfer olma durumlarım oldu sonrasında bazı aksilikler sonucu rotamı değiştirdim ve kafamda hiçbir soru işareti kalmadan bu yola girdim. 10 yıllık kariyerimde ilk işim olan 'Kurtlar Vadisi Pusu'da 'Pusat' karakterini oynadığımda "3 - 2 - 1, kayıt" dendiği andaki heyecanımı, mutluluğumu, telaşımı, korkumu ve birçok başka duyguyu ne tarif edebilirim ne de unutabilirim.

Mesleğinizin en keyifli ve özel anı nedir ve o anlarda nasıl bir ruh haline bürünüyorsunuz? Mesleğiniz adına kurduğunuz en büyük hayal nedir? Canlandırmayı olmazsa olmaz saydığınız bir karakter var mı? Varsa o karakteri sizin için özel kılan nedir?

Mesleğimi gerçekten çok severek yapıyorum, lafta asla değil. Özellikle yeni bir işe ve karaktere başlarkenki motivasyon apayrı. Kalıcı olmak ve işimi her zaman layığıyla yapabilmek en önemli hayalim... Oyuncunun kriterleri elbette olabilir ama asıl mühim olan oynadığı her rolle hafızalarda iz bırakabilmesidir.

Adanalı birçok ünlü oyuncu, yönetmen, senarist, yazar ve şair bulunuyor. Sizce Çukurova hangi özellikleriyle insanları hikâye anlatmaya sanat adına üretmeye yönlendiriyor.

Adana gerçekten her şeyiyle 'Şahsına münhasır' denilen bir bölge. Çok büyük bir hazine, tüketilmesi neredeyse imkansız herkesin kendine bir hikaye bulabileceği dipsiz bir kuyu. Bu yüzden üretmek isteyen herkese ilham olmaya devam edecektir.

Pandemi sürecinde edindiğiniz en önemli öğreti ne oldu?

Yine bir klişe ama her şeyin başı sağlık. Bunun yanında bence hepimiz çok güzel hayatlarımız olduğunu ve sahip olduğumuz değerlerimizin kıymetini daha iyi anladık. Özgürce bir kafede kahve içebilmek bile aslında ne kadar büyük lüksmüş. Hayat aynı zamanda çok kısa onu gördük; ne hayallerimizi ertelemeye değer, ne de sevdiklerimize yeteri kadar zaman ayırmamaya...