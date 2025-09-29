Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta İsrail'in saldırıları protesto edildi

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 22:34 Güncelleme: 29.09.2025 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta İsrail'in saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Sosyal medya platformları aracılığıyla bir araya gelen vatandaşlar, Yirmiikigün Mahallesi'ndeki kahve zinciri Starbucks şubesi önünde toplanarak Filistin bayraklarıyla boykot çağrısı yaptı.

        Grup adına konuşan Furkan Tekinşen, İsrail ürünlerine karşı yapılan boykotun en üst seviyede benimsenmesi gerektiğini söyledi.

        Boykot markalarının ülkede satışının yasaklanmasını ve zincir kuruluşlarının kapatılması için gerekli adımların atılmasını isteyen Tekinşen, şunları kaydetti:

        "İsrail'in güç kaybetmesini istiyoruz. Bizim yapabileceğimiz en etkili yöntem bu. Bizim tek davamız Gazze'deki, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz. Dünya genelinde 7 Ekim'de birçok ülke boykot noktasında büyük bir adım atacak ve zincir kuruluşları kapatacak. Bizler de ülkemizdeki bu İsrail markası ürünlerin, zincirlerin kapatılmasını istiyoruz. 5 Ekim'de Kahramanmaraş'ta büyük bir miting organizasyonumuz olacak. İnşallah birliğimizi, beraberliğimizi göstermek istiyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor
        Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor
        Kahramanmaraş'ta "47. Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festival...
        Kahramanmaraş'ta "47. Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festival...
        Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü şenliği düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü şenliği düzenlendi
        Türk kültürünü tanıtmak için 35 gündür koşan gurbetçi Kahramanmaraş'a ulaşt...
        Türk kültürünü tanıtmak için 35 gündür koşan gurbetçi Kahramanmaraş'a ulaşt...
        Kahramanmaraş'ta bahar ve yöresel oyunlar kültür şenliği düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta bahar ve yöresel oyunlar kültür şenliği düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklan...
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklan...