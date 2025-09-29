Kahramanmaraş'ta İsrail'in saldırıları protesto edildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Sosyal medya platformları aracılığıyla bir araya gelen vatandaşlar, Yirmiikigün Mahallesi'ndeki kahve zinciri Starbucks şubesi önünde toplanarak Filistin bayraklarıyla boykot çağrısı yaptı.

Grup adına konuşan Furkan Tekinşen, İsrail ürünlerine karşı yapılan boykotun en üst seviyede benimsenmesi gerektiğini söyledi.

Boykot markalarının ülkede satışının yasaklanmasını ve zincir kuruluşlarının kapatılması için gerekli adımların atılmasını isteyen Tekinşen, şunları kaydetti:

"İsrail'in güç kaybetmesini istiyoruz. Bizim yapabileceğimiz en etkili yöntem bu. Bizim tek davamız Gazze'deki, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz. Dünya genelinde 7 Ekim'de birçok ülke boykot noktasında büyük bir adım atacak ve zincir kuruluşları kapatacak. Bizler de ülkemizdeki bu İsrail markası ürünlerin, zincirlerin kapatılmasını istiyoruz. 5 Ekim'de Kahramanmaraş'ta büyük bir miting organizasyonumuz olacak. İnşallah birliğimizi, beraberliğimizi göstermek istiyoruz."