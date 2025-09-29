Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Sır Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:23 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta Sır Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Sır Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor.

        Avşar Mahallesi'nde barajın Aksu Çayı ile birleştiği kıyıda çok sayıda ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye gelen Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune aldı.

        Numuneler, balık ölümlerinin nedenini belirlemek üzere analiz için laboratuvara gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil
        KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta "47. Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festival...
        Kahramanmaraş'ta "47. Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Güreş Festival...
        Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü şenliği düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü şenliği düzenlendi
        Türk kültürünü tanıtmak için 35 gündür koşan gurbetçi Kahramanmaraş'a ulaşt...
        Türk kültürünü tanıtmak için 35 gündür koşan gurbetçi Kahramanmaraş'a ulaşt...
        Kahramanmaraş'ta bahar ve yöresel oyunlar kültür şenliği düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta bahar ve yöresel oyunlar kültür şenliği düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklan...
        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklan...
        Kahramanmaraş'ta İsrail'in saldırıları protesto edildi
        Kahramanmaraş'ta İsrail'in saldırıları protesto edildi