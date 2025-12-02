Kahramanmaraş'ta 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta gümrük kaçağı 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince "gümrük kaçakçılığının önlenmesine" yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
