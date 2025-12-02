Habertürk
        Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu

        Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu

        Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:36 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:36
        Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu
        Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü.

        Kentte geceden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kent merkezi başta olmak üzere Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahlarında seyreden sürücüler, sis nedeniyle araçlarının farlarını yakarak ilerleyebildi.

        Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araçlarının sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

