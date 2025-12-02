Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu

Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları, araçlarının sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Kent merkezi başta olmak üzere Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahlarında seyreden sürücüler, sis nedeniyle araçlarının farlarını yakarak ilerleyebildi.

Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 15 metreye kadar düşürdü.

