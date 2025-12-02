Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Görme engelli 8 yaşındaki Çınar piyano notalarıyla dünyasını aydınlatıyor

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan ve bir yıl önce "mutlak kulak" (absolut kulak) olduğu anlaşılan 8 yaşındaki görme engelli Çınar Öner, Türkiye'nin önde gelen piyanistlerinden olmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:17 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görme engelli 8 yaşındaki Çınar piyano notalarıyla dünyasını aydınlatıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SİNAN DORUK - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan ve bir yıl önce "mutlak kulak" (absolut kulak) olduğu anlaşılan 8 yaşındaki görme engelli Çınar Öner, Türkiye'nin önde gelen piyanistlerinden olmak istiyor.

        Bebeklikten itibaren seslere ve müzikli oyuncaklara ilgi gösteren doğuştan yüzde 100 görme engelli Çınar, ilk olarak annesinin aldığı oyuncak orgla ritimleri eksiksiz çalmaya başladı.

        Dört yaşında duyduğu ritimleri birebir çalmayı başaran Çınar, daha sonra büyük bir piyano ve mobil uygulamalarla notalarla bağını güçlendirdi.

        Ailesinin yönlendirmesiyle 7 yaşında Afşin Bilim ve Sanat Merkezinin (BİLSEM) müzik yetenek değerlendirmesine giren Çınar, eğitim almaya hak kazandı.

        Burada "mutlak kulak" olduğu keşfedilen Çınar, bir yıl içinde kendi bestelerini yapmaya başladı.

        - "Piyanonun başına oturunca mutlu oluyorum"

        Çınar Öner, AA muhabirine Afşin TOKİ Eshab-ı Kehf İlkokulu 3. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.

        Piyano çalarken büyük mutluluk duyduğunu ve onunla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden Çınar, şöyle konuştu:

        "Piyanonun başına oturunca mutlu oluyorum. Besteler yapmayı seviyorum. Küçükken pille çalışan oyuncak orgumu çalıyordum, daha sonra bir büyüğünü aldık ve daha güzel şeyler çalmaya başladım. Eğitimler güzel geçiyor. Yeni eserler öğreniyorum."

        - Bir yılda 3 eser besteledi

        Kendisini daha çok geliştirmek istediğini belirten Öner, "Kendime ait üç bestem oldu. En sevdiğim besteme 'sonbahar' adını verdim. Çocuk konservatuvarlarının yetenek sınavlarına girmek istiyorum çünkü kendimi geliştirip Türkiye'nin en iyi sanatçılarından biri olmak istiyorum." dedi.

        Anne Sümeyra Öner, oğlunun küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilendiğini ifade ederek, "Çınar'ın mutluluğunu artırmak ve yeteneğini geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Eğitimine devam ediyor. Bir anne olarak onu daha güzel yerlerde görmek istiyorum." diye konuştu.

        - "Çınar, dünyada çok az görülen bir yeteneğe sahip"

        Müzik öğretmeni Neslihan Öner, Çınar'a daha nitelikli eğitim verebilmek için üniversitelerin müzik bölümlerindeki akademisyenlerden destek aldığını söyledi.

        Çınar'ın derslerinde çok başarılı olduğunu anlatan Öner, "Çınar, dünyada çok az görülen bir yeteneğe sahip. Doğru imkanlar sağlandığında önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Tüm sesleri tanıyabiliyor ve derslerimiz şu anda inanılmaz akıcı geçiyor. Tek başına beste yapabilecek düzeyde ve kendi eserleri mevcut. Çınar ile ders işlediğim için kendimi şanslı hissediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        15 dakikalık görüşme: Trump Maduro'nun taleplerini reddetti
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        Trafik kavgasında bıçaklandı!
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        OECD’de emeklilik yaşı artacak
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Noem'den Trump'a ABD'ye 'seyahat yasağı' önerisi
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek
        Elektrikli scooterlar anlık konum bildirecek

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta kapsamlı gıda denetimi
        Kahramanmaraş'ta kapsamlı gıda denetimi
        Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu
        Kahramanmaraş'ta sis etkili oldu
        AB tescilledi, çörekçiler sevindi
        AB tescilledi, çörekçiler sevindi
        Maraş çöreğinin AB tescili alması üreticisini de tüketicisini de mutlu etti
        Maraş çöreğinin AB tescili alması üreticisini de tüketicisini de mutlu etti
        Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan konutlardan 510'una yöre sakinleri taşındı
        Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan konutlardan 510'una yöre sakinleri taşındı
        Bobinaj dükkanından 350 bin liralık hırsızlık
        Bobinaj dükkanından 350 bin liralık hırsızlık