Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan konutlardan 510'una yöre sakinleri taşındı

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda Emlak Konut GYO güvencesiyle yapımı tamamlanan 678 konuttan 510'una yöre sakinleri yerleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 01.12.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan konutlardan 510'una yöre sakinleri taşındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda Emlak Konut GYO güvencesiyle yapımı tamamlanan 678 konuttan 510'una yöre sakinleri yerleşti.

        Depremlerde 1480 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin yerine 678 konut ve 107 ticari bölümden oluşan toplam 785 bağımsız bölüm inşa edildi. Konut ve iş yerlerinde teslimler bu yılın ilk çeyreğinde başladı.

        Teslimlerin hızlanmasıyla yerleşim alanında sosyal ve ekonomik hareketlilik de arttı.

        - İsmi "Anka Toplu Konutları" olarak değişti

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, AA muhabirine, bölgenin kısa sürede canlandığını söyledi.

        Yapımı tamamlanan 678 konuttan 510'una ailelerin yerleştiğini ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

        "Ebrar Sitesi'nin bulunduğu bu alanda büyük acılar yaşandı. Bakanımızın talimatıyla ve vatandaşlarımızın görüşleri alınarak, buraya yeniden inşa edilen konutlara Anka Toplu Konutları adı verildi. Bu isim, hem bölgenin yeniden doğuşunu hem de insanların birbirine tutunarak ayağa kalkışını simgeliyor. Şehir olarak acılarımızdan güçlenip yeniden yükselişimizi anlatan bu çalışma, tüm emeğimizin milletimiz için olduğunu gösteriyor."

        - "Buradaki yeniden doğuş, bize umut veriyor"

        Site sakinlerinden Samet Kılıç da depremlerde annesi, babası ve kardeşini kaybettiğini söyledi.

        Kılıç, şöyle konuştu:

        "Buradaki dönüşüm ve yeniden doğuş, bize adeta bir Anka kuşunun yükselişini hatırlattı. Nasıl ki Anka kuşu küllerinden doğup kanat çırpıyorsa, Ebrar Sitesi de kısa sürede ayağa kalktı ve insanlar buraya yerleşmeye başladı. Buradaki yeniden doğuş, bize umut veriyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Çocukların yüzde 13'ü akran zorbalığına maruz kalıyor
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Mandalinada fiyat farkı yüzde 392 oldu
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        Trump'tan Maduro'ya: Venezuela'yı terk et
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        'Kasten öldürmeden' aranıyordu... 7 kitap yazıp, imza günü ve konferanslar düzenledi!
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        Oxford, yılın kelimesini seçti
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        Trump'ın medya savaşı büyüyor

        Benzer Haberler

        Bobinaj dükkanından 350 bin liralık hırsızlık
        Bobinaj dükkanından 350 bin liralık hırsızlık
        Kahramanmaraş'ta soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla...
        Kahramanmaraş'ta soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla...
        Çocuğuna organik kıyafet bulamayınca üretici olup ihracata başladı
        Çocuğuna organik kıyafet bulamayınca üretici olup ihracata başladı
        Kahramanmaraş'ta kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
        Kahramanmaraş'ta kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
        Polisten kaçan motosiklet, park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü 1 yaralı
        Polisten kaçan motosiklet, park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü 1 yaralı
        Çatıdan düşen çocuk ağır yaralandı
        Çatıdan düşen çocuk ağır yaralandı