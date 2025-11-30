Kahramanmaraş'ta kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
A.T'nin kullandığı plakasız motosiklet, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yol kenarında bekleyen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 BV 742 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Kazada motosikletteki sürücü A.T. ile A.C. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
