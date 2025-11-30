Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Çocuğuna organik kıyafet bulamayınca üretici olup ihracata başladı

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ta, çocuğu için aradığı organik kıyafetleri bulamayınca üretime başlayan kadın girişimci, kurduğu atölyede ürettiği bebek ve çocuk kıyafetlerini hem yurt içine hem de yurt dışına pazarlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 12:40 Güncelleme: 30.11.2025 - 12:40
        Hazel Gizem Yürürdurmaz (37), 12 yıl önce kızına hamile olduğunu öğrendiğinde aradığı organik ürünleri bulamayınca evde kendi üretimine başladı.

        Yürürdurmaz, yaptığı hassas ciltlere uygun, tamamen pamuklu ürünlerin çevresindekilerin ilgisini çekmesi üzerine organik kıyafet üretme kararı aldı.

        Battaniye, tulum, iç giyim ve kundak koleksiyonlarını pamuklu kumaşlarla tasarlayan Yürürdurmaz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının destekleriyle İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı'nda kurulan Kadın İş Geliştirme Merkezi'ndeki (KİGEM) atölyede üretime başladı.

        Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası İhracat Destek Ofisinin sağladığı fuar destekleriyle Körfez ülkelerindeki iş ortaklarıyla tanışma fırsatı bulan Yürürdurmaz, ilk ihracatını Dubai'ye gerçekleştirdi.

        Hazel Gizem Yürürdurmaz, AA muhabirine, girişimcilik hikayesinin 12 yıl önce kızı için aradığı ürünleri bulamamasıyla başladığını söyledi.

        Kendi ihtiyacından yola çıkarak üretime başladığını belirten Yürürdurmaz, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremler sonrasında Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının sağladığı destekleri takip ettiğini, Kadın İş Geliştirme Merkezi projesine başvurarak profesyonel üretim sürecine adım attığını belirtti.

        - 2 kadına da istihdam sağladı

        Henüz bir yıl dolmadan sağlanan desteklerle ihracata ulaşmanın kendileri için önemli bir başarı olduğunu ifade eden Yürürdurmaz, şöyle konuştu:

        "Bizler burada organik bebek kıyafetleri üretiyoruz. Bir bebeğin doğduğu andan itibaren ihtiyaç duyabileceği her şeyi üretebiliyoruz ve bu ürünler üzerinde kişiselleştirmeler yapabiliyoruz, bunlar annelerimiz için çok kıymetli oluyor. Kız çocukları için de 3 aydan 14 yaşa kadar değişik kostümler üretiyoruz. Bu işin benim için en kıymetli tarafı ise kadınlara istihdam sağlıyor olabilmek. Tek başıma çıktığım bu yolda şu an 3 kişilik bir ekibiz ve ekibimiz tamamen kadınlardan oluşuyor. Ürettiğimiz ürünlerin tasarımları tamamen bizlere ait. Ticaret ve Sanayi Odasının sağladığı fuar destekleri sayesinde Körfez ülkelerindeki işbirlikçilerimizle tanışma fırsatı bulduk ve ilk ihracatımızı da bu şekilde Dubai ile gerçekleştirmiş olduk."

        - "İlk girişimcimiz ilk ihracatını gerçekleştirdi"

        Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi Koordinatörü Mine Şevran da merkezde 15 kadın girişimcinin 15 farklı sektörde faaliyet gösterdiğini söyledi.

        Girişimcileri fuarlara yönlendirdiklerini ve önemli bağlantılar kurmalarına yardımcı olduklarını ifade eden Şevran, "İlk girişimcimiz ilk ihracatını gerçekleştirdi. Bu bağlamda girişimcimize teşekkür ediyor, tüm girişimcilerimize ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

        Şevran, 2026 yılı hedeflerinin tüm girişimcilerin uluslararası pazarlara erişmesi ve kendi ürünlerini dünyaya tanıtması olduğunu kaydederek, "KİGEM olarak hayalimiz bu." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

