Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.K. idaresindeki 06 EG 0124 plakalı otomobil, Hasankendi Mahallesi Karahüyük grup yolunda şarampole devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.