Yedikuyular kış sezonuna hazırlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Yedikuyular mevkiinde inşaatı devam eden bedesten çarşısının yanı sıra bölgede muhtelif alanlara yerleştireceği barbekülerle kış sezonuna hazırlıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından inşaatına başlanan Yedikuyular Bedesten Çarşısı’nda çalışmalarını sürdürüyor.

Toplam inşaat alanı 2 bin metrekare olan Bedesten Çarşısı’nda 10 adet dükkan, sosyal alan, baybayan mescit, tuvalet ve bebek bakım odası yer alacak.

Yedikuyular mevkii sadece kış turizmi için değil, dört mevsim kullanılması için Bedesten Çarşısı’nda Kahramanmaraş’ın yöresel el sanatları ürünlerinin satışı ve tanıtımı yapılacak. Bölge böylece yazın sıcak havalardan bunalan insanlar için de güzel bir dinlenme mekanı olacak.

Yedikuyular bölgesinde ailelerin yazkış rahatça piknik yapabilmeleri için barbekü çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamladıklarını belirten ekipler, aynı anda 60 ailenin sosyal mesafe kurallarına uygun mangal yapabileceği bilgisini paylaştı.

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