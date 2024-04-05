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        Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 99. yıl dönümü kutlandı

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Kahramanmaraş'a "İstiklal Madalyası" verilişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:37 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:37
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        Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 99. yıl dönümü kutlandı
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        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Kahramanmaraş'a "İstiklal Madalyası" verilişinin 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre koltuğunu Fırat Görgel'e bırakacak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Türk bayrağına İstiklal Madalyası'nı toka eden Güngör, törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın istiklalin ve istikbalin öncü şehri olduğunu söyledi.

        Sütçü İmam'ın Ekim 1919'daki ilk kurşunuyla başlayan İstiklal Harbi'nin topyekun mücadeleyle zaferle sonuçlandığını vurgulayan Güngör, "Bize bu kutlu mirası bırakan ecdadımızı saygıyla, hürmetle yad ediyoruz. Maraş savunması, Maraş'ın kurtuluşu, Anadolu'nun savunmasında ve Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşunda çok önemli bir yere sahiptir." diye konuştu.

        Güngör, Kahramanmaraş'ta verilen Milli Mücadele'nin diğer şehirlere de ilham olduğunu aktardı.

        Ecdadın verdiği mücadelenin İstiklal Madalyası'yla ödüllendirildiğini hatırlatan Güngör, bugün bu gururun 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

        "Bu bizim için son derece önemli. Çünkü tarihte ilk defa şehre verilen bir İstiklal Madalyası olması hasebiyle de son derece önemli. Belediye başkanı olarak bu madalyayı bayrağa takıp göndere çekmekten onur ve gurur duyuyorum. Rabb'ime şükürler ediyoruz ve ecdadımızdan da Allah razı olsun diyoruz. Geçtiğimiz yıl deprem nedeniyle gurur günümüzü kutlayamamıştık. Ama Allah bu sene nasip etti. Ben belediye başkanı olarak son törene katılmış oluyorum. Bundan sonra çok değerli kardeşimize görevi devretmiş olacağız. Bu bir bayrak yarışıdır. Tekrar madalya günümüz kutlu olsun diyorum. Ecdadımızı rahmetle, minnetle bir kez daha anıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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