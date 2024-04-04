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        Bakan Göktaş, Kahramanmaraş'ta çocuk evleri sitesinin temelini attı

        AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'ta çocuk evleri sitesinin temelini attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 19:31 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:35
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        Bakan Göktaş, Kahramanmaraş'ta çocuk evleri sitesinin temelini attı
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        AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'ta çocuk evleri sitesinin temelini attı.

        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş'taki temaslarına aile ve gençlik fonu evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi eğitimine katılarak başladı. Onikisubat Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışmanı Merkezi'ni de ziyaret eden Göktaş daha sonra Onsen Mahallesi'ne geçerek çocuk evleri sitesinin temel atma törenine katıldı.

        Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile daire amirlerinin de katıldığı törende konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat depremlerinden sonra bakanlık olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Çocukların güvenli ortamlarda yetişebilmesi için çocuk evleri siteleri inşa ettiklerini, bugün faaliyette olan 115 çocuk evleri sitesi, 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesi ile bin 185 çocuk evinde toplam 14 bin 761 çocuğun aile ortamında yaşadığını kaydeden Göktaş, şöyle devam etti:

        "Dünyanın neresine giderseniz gidin çocuk, her yerde masumiyetin simgesidir. Onların sahip olduğu bu masumiyet bizleri daha aydınlık, umut dolu ve refah içinde bir gelecek inşa etmeye teşvik ediyor. Biliyoruz ki çocukların yüzüne endişe değil, gülümseme yakışır. O minicik yürekler acıyla değil, sevgiyle dolu olmalı. Çocukların gözlerinde korku değil, ümit parlamalı. Bakanlık olarak her zaman bu anlayışı kendimize ilke edinerek çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çocuklarımıza ve gençlerimize refah ve huzur içinde yaşayacakları bir Türkiye bırakmak için çalışıyoruz. Devlet korumasında yetişen çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımıza, devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek yeni modellerle hizmet sunuyoruz. Aileyi temel alarak geliştirdiğimiz bu yeni hizmet modelleriyle çocuklarımızın sıcak bir yuva ortamında yaşamalarını sağlıyoruz. Bu anlamda çocuk bakım kuruluşlarımızda büyük bir hizmet dönüşümü gerçekleştirdik."

        Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, protokol ile birlikte butona basarak çocuk evlerinin sitesinin temelini attı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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