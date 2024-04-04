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        Tır şoförü Sevda, Kahramanmaraş'ın yollarını aşındırıyor

        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tır şoförlüğü yapan 40 yaşındaki Sevda Demirtaş, çalışma azmiyle çevresine örnek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:14 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:14
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        Tır şoförü Sevda, Kahramanmaraş'ın yollarını aşındırıyor
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        GÖKHAN ÇALI - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tır şoförlüğü yapan 40 yaşındaki Sevda Demirtaş, çalışma azmiyle çevresine örnek oluyor.

        Çocuk yaşta başlayan araba sevdasını mesleğe dönüştüren iki çocuk annesi Demirtaş, 5 aydır tır şoförlüğü yapıyor.

        Ekmek parasını direksiyon sallayarak kazanan Demirtaş'ın günlük seferine AA ekibi de eşlik etti.

        Çalıştığı çimento fabrikasının tek kadın şoförü Demirtaş, her gün Gaziantep kara yolu üzerindeki fabrikaya giderek aracına çimento yüklenmesini bekliyor. Demirtaş, yüklemenin ardından görevlendirildiği alanlara giderek çimentoyu boşaltıyor.

        Demirtaş, AA muhabirine, özellikle kırmızı ışıklarda beklerken kadınlar ve erkek tır şoförleri tarafından takdir edildiğini, severek yaptığı işte çalışma azmiyle çevresindekilere örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Demirtaş, en iyi yaptığı işin şoförlük olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Daha önce küçük araç kullanıyordum. 15 yıl önce ehliyet almıştım. Çok seviyorum büyük araç kullanmayı ama birçok iş yerine başvurdum kadın olduğum için beni hiç kimse işe almadı. Son olarak buraya başvurdum ve burada çalışmaya başladım. Buradaki yetkililere ben kendime güveniyorum, başarabilirim yaparım dedim. Akşamdan turlarımız yazılıyor. Sabah erkenden gelip araçlarımızı çalıştırıp kontrol ediyoruz. Sonrasında fabrikaya doluma gidiyorum. Dolum bittikten sonra yola çıkıyorum. Turumda neresi yazıyorsa oraya gidip boşaltımlarımızı yapıyoruz. Günlük 4 tur yapıyorum."

        - "İş arkadaşlarım bana 'Sevda usta' diye hitap ediyor"

        Bir kadının kendine güvendiği zaman her şeyi yapabileceğini dile getiren Demirtaş, "Çok zorlanacağımız bir iş değil. İlk önce tırı kantardan geçiriyorum sonra dolum var, yine kantara geçiyoruz orada dolum yapıyoruz. İş arkadaşlarım bana 'Sevda usta' diye hitap ediyorlar. Beni tebrik ediyorlar yani çok iyi tepkiler alıyorum. Beni yolda gören tır şoförleri ve arabadaki kadınlarımızın hepsi alkışlıyor, 'çok sevindik' diyorlar. Ben bunları duyunca çok gurur duyuyorum." diye konuştu.

        - "Çocuklarım benimle gurur duyuyor"

        Demirtaş, çocukları tarafından her zaman desteklendiğini anlatarak, şunları söyledi:

        "Çocuklarım 'anne biz seninle gurur duyuyoruz' diyorlar. 'Biz de tırcı olacağız' diyorlar. 'Benim annem büyük aracı korkmadan kullanabiliyor' diye arkadaşlarına anlatıyorlar. Ben de etraftan çok iyi tepkiler alıyorum destekleyenler oluyor. Bunları duyunca kendimle çok gururlanıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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