Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Kahramanmaraş'ta belediye başkanları görevi devraldı

        –Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan büyükşehir belediyesi ve merkez ilçelerin belediye başkanları mazbatalarını alarak göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 18:49 Güncelleme: 05.04.2024 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahramanmaraş'ta belediye başkanları görevi devraldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan büyükşehir belediyesi ve merkez ilçelerin belediye başkanları mazbatalarını alarak göreve başladı.

        AK Parti'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Fırat Görgel, göreve başladı.

        İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını alan Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve partililerle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçti.

        Görgel, önceki belediye başkanı Hayrettin Güngör'den görevi devraldı.

        Kente önemli hizmetleri getirmek için geldiğini ifade eden Görgel, Cumhur İttifakı'na, kendisini destekleyen vatandaşlara ve hizmetlerinden dolayı önceki dönem belediye başkanı Güngör'e teşekkür etti.

        Görgel, "Büyük bir deprem yaşamış ve yıkılmış bir şehri, birçok arkadaşımızı, dostumuzu kaybettiğimiz bir şehri devralarak emanet bildiğimiz bu şehri bir kere daha ayağa kaldırmak için çalışacağız." diye konuştu.

        Hayrettin Güngör de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapma onurunu yaşadığı için mutlu olduğunu ifade ederek Görgel'e başarılar diledi.

        - Onikişubat

        AK Parti'den Onikişubat Belediye Başkanlığına seçilen Hanifi Toptaş, görevi eski Belediye Başkanı Hanefi Mahçicek'ten devraldı.

        İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını alan Toptaş, partililerle birlikte belediyeye geçti.

        Depremin izlerinin silinmesi için çalışacaklarını ve Türkiye yüzyılına yakışır hizmetler yapacaklarını ifade eden Toptaş, kendisini destekleyenlere ve hizmetlerinden dolayı eski Belediye Başkanı Mahçiçek'e teşekkür etti.

        Her daim desteğe hazır olduğunu belirten Mahçiçek de Toptaş’a görevinde başarılar diledi.

        - Dulkadiroğlu

        Yeniden Refah Partisi’nden Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Akpınar, devir teslim töreniyle görevine başladı.

        İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını alan Akpınar, belediye başkanlığında düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

        Hizmetlerinden dolayı Okay’a teşekkür eden Akpınar, Dulkadiroğlu’na hak ettiği hizmeti yaparak, milletin emrinde olacaklarını söyledi.

        Okay da Akpınar’a başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu ve ifadeler ortaya çıktı
        29 kişinin öldüğü faciada ön bilirkişi raporu ve ifadeler ortaya çıktı
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        "Fenerbahçe de A takımla çıksın!"
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Bayram trafiği başladı!
        Bayram trafiği başladı!
        Hedeflerini kayda aldılar!
        Hedeflerini kayda aldılar!
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Bayram tatili yolunda feci kaza: Bir aile yok oldu
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        Ali Koç'tan Meler'e: Cesareti yoktu!
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        75. yılında NATO'nun dünü ve bugünü
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        "Pep'in isteyeceği en son şey..."
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        Fenerbahçe'nin Süper Kupa planı
        "O kadın ben değilim"
        "O kadın ben değilim"
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        En çok işçi aranan meslekler
        En çok işçi aranan meslekler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        Yeni 200 TL ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle verildi
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 99. yıl dönümü kutlandı
        Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 99. yıl dönümü kutlandı
        Türk Kızılay'dan Kahramanmaraş'ta depremzedelere iftar
        Türk Kızılay'dan Kahramanmaraş'ta depremzedelere iftar
        Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için iftar sofrası hazırladı
        Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya depremzedeler için iftar sofrası hazırladı
        Bakan Göktaş, Kahramanmaraş'ta çocuk evleri sitesinin temelini attı
        Bakan Göktaş, Kahramanmaraş'ta çocuk evleri sitesinin temelini attı
        Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 6 bin 753 başvuruda bulunuldu
        Aile ve Gençlik Fonu'na bugüne kadar 6 bin 753 başvuruda bulunuldu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kahramanmaraş'ta temel atma törenin...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Kahramanmaraş'ta temel atma törenin...