Akarsuya düşen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde ailesiyle birlikte gittikleri piknik yerinde akarsuya düşen 3 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükcerit Mahallesi'nde Aksu Gözü mevkisinde ailesi ile piknik yapan 3 yaşındaki Ökkeş Asaf Doğan, akarsuyun içerisine düştü. Piknik yapan vatandaşlar tarafından fark edilerek baygın halde sudan çıkarılan küçük çocuk, sağlık ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan sevk edildiği Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Ökkeş Asaf Doğan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.