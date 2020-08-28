Akarsuya düşen 3 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

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Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde ailesiyle birlikte gittikleri piknik yerinde akarsuya düşen 3 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındığı hastanede kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükcerit Mahallesi'nde Aksu Gözü mevkisinde ailesi ile piknik yapan 3 yaşındaki Ökkeş Asaf Doğan, akarsuyun içerisine düştü. Piknik yapan vatandaşlar tarafından fark edilerek baygın halde sudan çıkarılan küçük çocuk, sağlık ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan sevk edildiği Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Ökkeş Asaf Doğan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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