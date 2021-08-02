Kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu (2)

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İNTİHAR ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan öğretmen Emine Gökkız'ın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Öğretmenin cansız bedeninin AFAD görevlilerince ağaca asılı şekilde bulunduğu belirtilirken, güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-08-02 16:17:37



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