Yediemin otoparkında yangın (2)

86 ARAÇ YANDI
Kahramanmaraş'taki yediemin otoparkında çıkan yangın, 40 itfaiye erinin 17 araçla 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alevlerin sardığı 86 araç, kullanılamaz hale geldi. Arazideki otların tutuşmasıyla başladığı belirtilen yangının otoparka sıçradığı ve park halindeki araçların depolarının patlamasıyla büyüdüğü kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-08-04 16:16:28
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