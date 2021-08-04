Yediemin otoparkında yangın (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



86 ARAÇ YANDI

Kahramanmaraş'taki yediemin otoparkında çıkan yangın, 40 itfaiye erinin 17 araçla 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alevlerin sardığı 86 araç, kullanılamaz hale geldi. Arazideki otların tutuşmasıyla başladığı belirtilen yangının otoparka sıçradığı ve park halindeki araçların depolarının patlamasıyla büyüdüğü kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2021-08-04 16:16:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.