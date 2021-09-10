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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda 106 tesisin toplu açılış töreninde konuştu Erdoğan: "Enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" "Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz"

İHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda 106 tesisin toplu açılış töreninde konuştu Erdoğan: "Enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" "Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda 1,7 milyar liraya mal olan 106 tesisin toplu açılış töreninde, "Sizlerle yüz yüze en son geçtiğimiz yılın Kasım ayında il kongremiz vesilesiyle bir araya gelmiştik. Ondan önce de 12 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın kurtuluş töreninde bir araya gelmiştik. Bugün bir kez daha kahramanlığın kitabını yazan Maraş'tayız. Türkiye'nin kalem kaşı, köşe taşı, tarihler inşa ettiren ustabaşı Kahramanmaraş. Bizi yine muhabbetle, samimiyetle bağrına bastı. Toplu açılış törenimizin ardından da sanatı söz olan şairlerin şehrinde gençlerimizle şiir konuşacak, şiirle konuşacağız. Burası 7 güzel adamın şehridir. Burası aynı zamanda hepsinin yüreği birbirinden güzel 1.2 milyon Maraşlı'nın şehridir. Bugün Maraş bizi bir kez daha tüm kalpleriyle bağrına bastı. Rabbim uhuletimizi güçlendirsin. Aslında bu buluşmayı haftalar öncesinden planlamıştı. Akdeniz ve Ege'de yangınlarla, Karadeniz'de sellerle buluştuğumuz dönemden dolayı ziyaretimizi erteledik. Devletimiz afetlerin önlenmesi, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, hasarların tazmini için çalışmaktadır. Durmak yok, yola devam dedik" diye konuştu.
Sosyal medya ve diğer mecralarda dolaşıma sokulan fitne, fesat ve bozgunculuk faaliyetlerine milletin itibar etmediğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin ve Türk milletinin felaketinden kendine çıkar sağlama peşinde koşanlar bir kez daha hüsrana uğradılar. Bırakın proje ve gayreti hayalleri bile olmayanların sonu inşallah hep hüsran olacaktır. Biz 19 yıldır yaptığımız gibi eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlündeki yeri güçlendirmeye devam edeceğiz. Attığımız her adımda önümüze dizilen tuzakları birer birer bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz. Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken biz sağlık hizmetlerinden ekonomiye kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımız 207 milyar doları geride bıraktı. İstihdamda salgın öncesinin üzerinde bir seviyeye geldik. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal ne diyordu, '128 milyar dolara nerede.' Bunu sorup duruyordu. Dikkat ederseniz artık hiç sesleri çıkmıyor. Bunlar akşam yalan sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri kalmadı. İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak, fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarı taşıyacağız. Türkiye'yi yokların ve yoksulların ülkesi olmaktan biz kurtardık. Emin olun bizden başka da sizlerin dertleriyle dertlenip çözümler getirecek başka kimse yok. Bunlar avare kasnak gibi boşa dönüp duruyorlar. Hala akılları tek parti zihniyetini ülkeye yeniden hakim kılmak olanlar, bu milletin demokrasi ve kalkınma talebine cevap veremezler. Ülkemize husumetiyle bilinen herkesle kol kola girmeyi siyasi ittifak sananlardan bu ülkeye hayır gelmez."

"Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik"
Bundan sonra da milletin hangi alanda neye ihtiyacı varsa bunu yapacak olanın kendileri olduğunu ifade eden Erdoğan, "Biz bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Bu yolda eksiğimiz varsa tamamlarız. Hatamız varsa düzeltiriz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmadan son nefesimizi vermeyiz. Yürüdüğümüz bu kutlu yolda artık hedeflerimiz bir el uzatımı mesafededir. Ödenecek tüm bedelleri ödedik, tüm fedakarlıkları yaptık, tüm sıkıntılara katlandık. Bunların hasılasını toplama, büyük, güçlü Türkiye'yi adım adım inşa etme vaktidir. Bin yıllık vatanımız Anadolu'nun tapusunu elimizde tutmak için her karışını yeri geldiğinde alın terimizle, yeri geldiğinde kanımızla mühürlemek mecburiyetinde kaldık. Karada, deniz ve havada egemenlik haklarına sahip çıkmak için attığı her adımın engellenmeye çalışmanın gerisinde bin yıllık husumet var. Kardeşlerim, bu tartışmaların gerisindeki çevrelerin bir kısmının da nerelerden beslendiği, bitlerinin nasıl kanlandığı birer birer ortaya çıkıyor. Türkiye'yi bir parmak şıklatmayla huzurunu kaçırabilecekleri, karanlık senaryolara figüran yapabilecek olan görenler var. Bu ülkenin de milletin de önünü kesmeye kimsenin gücü yetmez. Bu aziz milletin başına felaket bulutları toplamaya çalışanların hepsi de bir süre sonra kendi canlarının derdine düşmüştür. Bu ülkenin ve milletin dostluğu dünyadaki en kıymetli hazineden bile daha değerlidir. Halbuki bizim gönlümüz herkese açıktır. Maraşlı merhum Abdürrahim Karakoç gibi diyoruz ki:
İçimde uzayan her yol,
Çıkar gider dosta doğru.
Menekşe, nergis, ıtır, gül,
Kokar gider dosta doğru.
Zamanım yoğrulur gamla,
Birleşir sabah akşamla.
Ilık kanım damla damla,
Akar gider dosta doğru.
Bizimle bu yolda yürümek isteyen herkesle gönlümüz de kollarımız da açıktır. Kahramanmaraş bunun şahididir. Türkiye olarak bir süredir adeta her günü namus günü öneminde bir mücadele yürütüyoruz. Biz de halen yürüttüğümüz mücadeleyi her alanda kendi kendini kurtaran ülke anlayışıyla gerçekleştiriyoruz. Bugün Türkiyemizde 84 milyon tek yürek, tek bilek olarak yoluna devam ediyor. Tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum."

"Salgın şartlarına rağmen yatırımları devam ettirdik"
Türkiye'nin en önemli özelliğinin farklı alanlardaki mücadeleleri aynı anda yürütebilme kabiliyeti olduğunu söyleyen Erdoğan, "Dünya korona virüsle savaşıyor. Biz sağlık ve diğer alanlarda başarılı bir yönetim sergiledik. Vatandaşına yeterli sağlık hizmet vermeyip ekonomisini küçülten ülkelerden kendimizi hemen ayrıştırdık. Salgın şartlarına rağmen inşası süren yatırımları devam ettirdik, bitenleri de hizmete aldık. Bir yandan da yeni projelerin temelini attık. Bugün burada Kahramanmaraş'a kazandırdığımız toplam yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 1 milyar 734 milyon lirayı bulan 105 eserin toplu açılış törenini yapıyoruz. Son 19 yılda Kahramanmaraş'a ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 38 katrilyon tutarında yatırım yaptık. Bugüne kadar milletimize baktık, milletimiz için çalıştık, milletimiz için hesap verdik. Bulunduğumuz her görevde yaptığımız eserlerle hoş seda bırakma gayretindeyiz. Ne siyaset ne de başka bir gaye ile milletimizi aldatmaya ve kendimizi olduğumuzdan farklı göstermeye çalışmadık. En harbi ve açık sözlü siyasetçisi olarak milletimizin huzurunda bulunduk. Siyasette 40 yılı geride bırakmış biri olarak gayem Türkiye'yi hak ettiği seviyeye çıkmış olarak görmektir. Önümüzde 2023 süreci var. Ülke olarak savunma sanayinden enerjiye kadar birçok projenin hayata geçiş tarihi olarak 2023'ü belirledik. Bu tarihte seçimler de gerçekleştirilecek. Böylece 2053 vizyonunu şekillendirmek için yeni bir güç tazelemesi yapılacak" şeklinde konuştu.
Kahramanmaraş'taki demiryollarını neredeyse tamamının baştan aşağıya yenilediklerin söyleyen Erdoğan, Kahramanmaraş'ı hızlı trenle buluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.
Erdoğan, törenin ardından 81 ilden gelecek gençler ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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