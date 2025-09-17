Kahramanmaraş'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
Abdullah Y. idaresindeki otomobil, Göksun-Elbistan kara yolunun Güzelyurt Mahallesi mevkiinde İ.P. yönetimindeki TIR ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Abdullah Y, Ahmet Ö. ve Osman Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Hayatını kaybeden 3 kişi, sıkıştıkları yerden çıkarılarak Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TIR sürücüsü İ.P. ise gözaltına alındı.
