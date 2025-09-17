Habertürk
        Haberler Gündem Kahramanmaraş'ta TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü - Güncel haberler

        Kahramanmaraş'ta TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

        Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 22:04 Güncelleme: 17.09.2025 - 22:04
        Abdullah Y. idaresindeki otomobil, Göksun-Elbistan kara yolunun Güzelyurt Mahallesi mevkiinde İ.P. yönetimindeki TIR ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Abdullah Y, Ahmet Ö. ve Osman Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Hayatını kaybeden 3 kişi, sıkıştıkları yerden çıkarılarak Afşin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        TIR sürücüsü İ.P. ise gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

