Kalbiniz için tehlikeli olan bu gıdalara dikkat: Yüksek kolesterol içeren kaçınmanız gereken 6 besin!

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için dengeli ve düzenli beslenmek gerekebilir. Ancak bazı gıdalar, içerdiği yüksek kolesterol miktarıyla sağlık açısından risk oluşturabilir. Özellikle kalp hastalıkları ve damar tıkanıklıkları gibi ciddi sağlık sorunlarının önlenmesinde, kolesterol seviyesinin kontrol altında tutulması kritik bir rol oynar. Haberimizde, kolesterol oranı yüksek olan gıdalar, kolesterolün ne olduğu ve kolesterol çeşitlerini derledik. İşte, detaylar...