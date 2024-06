Kalbiniz için tehlikeli olan bu gıdalara dikkat: Yüksek kolesterol içeren kaçınmanız gereken 6 besin!

6. KARACİĞER

Karaciğer, diyet kolesterol oranı en yüksek gıdalardan biridir. İnsan vücudunda karaciğer, kolesterol üretiminden sorumludur ve bu durumun aynısı hayvanlarda da geçerlidir. Yani bir tavuğun veya sığırın ciğerini yediğinizde (yaklaşık 85 gram küçük bir parça) 500 miligram diyet kolesterolü alırsınız. Bu yüzden tüketimini sınırlandırmanız sağlığınız için daha iyi olabilir.

Kaynak: Nutrition and Metabolism, Medline Plus, United States Department of Agriculture, Health, World Health Organization, National Institutes of Health