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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Haaland'ı keşfeden scout şefi John Vik Beşiktaş'ta! - Beşiktaş Haberleri

        Haaland'ı keşfeden scout şefi John Vik Beşiktaş'ta!

        Erling Halaanad'ı keşfeden Molde'nin eski scout şefi John Vik, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı

        Giriş: 28.01.2025 - 14:18 Güncelleme: 28.01.2025 - 14:22
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        Haaland'ı keşfeden scout şefi Beşiktaş'ta!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş merakla beklenen scout yapılanması için beklenen hamleyi yaptı.

        Siyah-beyazlılar, Erling hlaanad'ı keşfeden Molde'nin eski scout şefi John Vik'le her konuda anlaşmaya vardı.

        Vik, Beşiktaş'ta Kuzey Ülkeleri ve Kuzey Amerika'dan sorumlu scout olarak görev yapacak.

        Daha önce de Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde görev yapan tecrübeli gözlemci Molde'de Haaland'ın takıma katılmasında etkili rol oynamıştı.

        Norveçli scout, Molde'nin yanı sıra Cardiff ve Manchester United'da da çalıştı.

        Siyah-beyazlıların Vik ile resmi imzaları atıp kısa süre içinde transfer çalışmalarına başlaması bekleniyor.

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