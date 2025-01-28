Danimarka: Trump Grönland'ı alamayacak

ABD Başkanı Donald Trump Grönland ısrarını sürdürürken Danimarka'dan net açıklamalar gelmeye başladı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, yaptığı açıklamada uluslararası hukuka göre Grönland'ın Grönlandlılara ait olduğunu vurgularken "Trump, Grönland'ı alamayacak, yapmaması gereken bir şeyi nasıl tersine çevireceğimize dair tavsiye vermeyeceğim." dedi.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise Rasmussen'e katıldığını belirtti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de Avrupalı liderlerle konuyu görüşerek desteklerini sağladığını belirtti. İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenlenen uluslararası sistem içinde toprak bütünlüğüne saygının önemli bir yeri olduğunu ifade eden Frederiksen egemenlik hakkına dokunulmaması gerektiğinin altını çizdi.