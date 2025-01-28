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        Haberler Dünya Danimarka: Trump Grönland'ı alamayacak | Dış Haberler

        Danimarka: Trump Grönland'ı alamayacak

        ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'la ilgili ısrarını sürdürürken Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen Trump'ın Grönland'ı alamayacağını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 23:21 Güncelleme: 28.01.2025 - 23:21
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        Danimarka: Trump Grönland'ı alamayacak
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        ABD Başkanı Donald Trump Grönland ısrarını sürdürürken Danimarka'dan net açıklamalar gelmeye başladı.

        Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, yaptığı açıklamada uluslararası hukuka göre Grönland'ın Grönlandlılara ait olduğunu vurgularken "Trump, Grönland'ı alamayacak, yapmaması gereken bir şeyi nasıl tersine çevireceğimize dair tavsiye vermeyeceğim." dedi.

        Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ise Rasmussen'e katıldığını belirtti.

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen de Avrupalı liderlerle konuyu görüşerek desteklerini sağladığını belirtti. İkinci Dünya Savaşı sonrası düzenlenen uluslararası sistem içinde toprak bütünlüğüne saygının önemli bir yeri olduğunu ifade eden Frederiksen egemenlik hakkına dokunulmaması gerektiğinin altını çizdi.

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