Husumetlisi tarafından balkonda silahlı saldırıya uğradı

Kayseri'de B.F. evinin balkonunda sırada husumetlisi İ.A.’nın silahlı saldırısında yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi üzerindeki binanın 3’üncü katında meydana geldi.

İddiaya göre, İ.A., daha önce aralarında husumet bulunan B.F.’nin yaşadığı evin önüne gelerek, balkona pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada balkonda bulunan B.F., koluna isabet eden saçma ile yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olay yerinden kaçan İ.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.