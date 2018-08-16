Kalça kemiğini yüzüne naklettiler

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde, silahla yüzünden yaralanan hastaya kalçasından alınan kemik ve cilt dokusu nakledildi.

AA'nın haberine göre; Denizli'de, silahla yüzünden yaralanan hasta, PAÜ Hastanesindeki ameliyatla kalça kemiğinden çene yapılarak sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, geçen haziran ateşli silah yaralanması nedeniyle çene kemiği ve yüzü parçalanan Mehmet Türken isimli hasta, PAÜ Hastanesi Plastik ve Estetik Cerrahi Kliniğinde tedavi altına alındı.

Doktor öğretim üyeleri Hakan Özcan ve Özgen Kıvanç başkanlığındaki ekip tarafından 4 saat süren ameliyatla Mehmet Türken'in kalçasından alınan kemik ve cilt dokusu yüzüne nakledildi.

Ameliyat sonucu sağlığına kavuşan Türken, taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgen Kıvanç, "Çene fonksiyonlarını kullanamayan ve estetik açıdan ciddi problemi olan hastamıza yaklaşık 4 saatlik bir operasyonla kalçasından aldığımız kemik ve cilt içeren dokuyu yüzüne mikro cerrahi yöntemle naklettik. Hastamız yemek yiyebilecek, konuşabilecek ve günlük aktivitelerini sorunsuz bir şekilde yapabilecek duruma geldi." ifadelerini kullandı.

PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer de Türkiye'de nadir yapılan bu başarılı ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirterek ameliyatta görev alan ekibi tebrik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ