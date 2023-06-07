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Bu öneriler kilo aldırmıyor: Kalorisi düşük 10 kahvaltılık ile güne zinde başlayın!

Kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken birinci kural iyi bir kahvaltıdır. Kahvaltınız ne kadar sağlam ve sağlıklı olursa kilo verme sürecinizde bir o kadar hızlanacaktır. Güne zinde başlamak istiyorsanız bu 10 kahvaltı önerisi tam size göre. Üstelik her biri 400 kaloriden düşük!

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  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Kilo verme dönemlerinde ihmal edilmemesi gereken en önemli şey kahvaltıdır. Kahvaltı yapmadan gün içerisinde kendinizi hem halsiz hissedeceksiniz hem de çok fazla acıktığınız için gereğinden fazla yemek yiyeceksiniz. Bu durumu yaşamamak için kahvaltı öğününü asla ihmal etmemelisiniz. Eğer siz de kahvaltıda kendini durduramayanlardansanız kilo aldırmayan kahvaltı önerilerimize göz atmalısınız. İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi...
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Avokadolu tahıllı ekmek – 310 kcal

    Çeyrek avokado

    2 çorba kaşığı lor peyniri

    Kekik

    Karabiber

    3 yaprak marul

    2 dilim tam tahıllı ekmek
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Egzotik tatları seviyorsanız, bu tarif sizin için biçilmez bir kaftan! Avokadoyu püre haline getirip, lor peyniri ile karıştırıp baharat eklediğinizde işlem tamam. İşte bu kadar basit ve doyurucu. Ekmeklerin üzerine bu karışımı sürerek yanında marul ile birlikte yiyebilirsiniz. Dilerseniz ısıtarak da tüketebilir ve yanında şekersiz bitki çayı içebilirsiniz.
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Baharatlı yumurta – 237 kcal

    Haşlanmış yumurta

    1 tatlı kaşığı zeytinyağı

    Sirke veya limon suyu

    Kekik

    Pul biber

    Yeşillik

    1 dilim tam tahıllı ekmek
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Sade haşlanmış yumurta yemekten sıkıldığınız zamanlarda öğününüzü tatlandırmak için bu yönteme başvurabilirsiniz. Yumurtanızı dilimleyip üzerine zeytinyağı, sirke veya limon suyu ile baharatları ekleyip yanında 1 dilim tam buğday ekmeği ile tüketebilirsiniz.
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Bal-kaymak – 292 kcal

    1 tatlı kaşığı bal

    1 çay kaşığı kaymak

    1 dilim yağsız beyaz peynir

    2 dilim tam tahıllı ekmek

    Yeşillik
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Tükettiğiniz miktarı dengelediğiniz sürece kahvaltıda bal-kaymak da yiyebilirsiniz. Yanında 1 dilim peynir, tam tahıllı ekmek ve yeşillik ile keyifli bir kahvaltı yapabilirsiniz.
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Çilekli müsli – 253 kcal

    4 çorba kaşığı müsli

    1 tatlı kaşığı bal

    1 bardak yağsız süt

    5-6 adet çilek
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    İçinde çilek olan bir öğüne kim hayır diyebilir ki? 4 çorba kaşığı müsliyi, 2 dilim ekmek yerine yiyebilirsiniz. İçine süt, çilek ve balı da ekleyerek hem tatlı ve keyifli, hem de besin değeri yüksek bir kahvaltı yapabilirsiniz.
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Hellim peynirli kolay salata – 368 kcal

    1,5 dilim hellim peyniri

    4-5 adet cherry domates

    1 adet salatalık

    3 yaprak marul

    2 dilim tam tahıllı ekmek
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Hep aynı peyniri yemekten sıkıldıysanız, hellim peyniriyle de sağlıklı bir kahvaltı hazırlayabilirsiniz. Ancak peynirin tuzunu almış olmaya özen gösterin. Hellim peyniri yüksek oranda tuz içerdiğinden, bu şekilde tükettiğinizde vücudunuzda ödem oluşmasına sebep olabilir. 1-2 saat kadar suda bekletilip tuzu alınmış hellim peynirini kızartıp yanına domates, salatalık ve marulu ekleyebilirsiniz. Tam buğday ekmeği ile birlikte tüketmeniz gerekir.
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Mantarlı yumurta – 306 kcal

    2 yumurta

    1 tatlı kaşığı zeytinyağı

    3 çorba kaşığı dilimlenmiş mantar

    2-3 adet cherry domates

    2-3 yaprak roka

    1 dilim tam tahıllı ekmek

     
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Her gün peynir ve zeytin ile kahvaltı yapmaktan sıkıldıysanız, mantarlı yumurta tarifi tam size göre. Bu kahvaltı, 2 dilim peynir + 5 adet zeytin + 1 dilim tam tahıllı ekmek ile eşdeğerdir. Mantarları zeytinyağında soteledikten sonra üzerine bir kâsede çırpılan yumurtaları ekleyerek pişirebilir, yanında domates, roka ve tam tahıllı ekmek ve şekersiz bitki çayı ile tüketebilirsiniz.
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Muzlu süt – 356 kcal

    1 su bardağı süt

    1 adet muz

    1 tatlı kaşığı bal

    2 adet ceviz
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Bir şeyler yiyecek vaktiniz yoksa besin değeri yüksek bir içecek de ideal bir kahvaltı olabilir. Sıcak havalarda serinlemek için muzlu süte buz ekleyerek smoothie şeklinde de tüketebilirsiniz. Bütün malzemeleri blenderdan geçirmeniz yeterli olacaktır.
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Simit-peynir – 318 kcal

    Yarım tahıllı simit

    2 dilim beyaz peynir

    Yeşillik
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Susamlı beyaz simit yerine, tam tahıllı simidi tercih etmek daha uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır. Yarım tahıllı simidi, 2 dilim tam tahıllı ekmek yerine tüketebilirsiniz.
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Biberli tofu salata – 298 kcal

    1 adet taze kırmızı biber

    1 adet domates

    1 adet salatalık

    3 yaprak marul

    3 yaprak roka

    50 gram tofu

    2 dilim tam tahıllı ekmek
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Veganlar ve kahvaltıda salata yemeyi sevenler için bu tarif, besin değeri yüksek yani besleyici bir alternatif olacak. Tüm malzemeleri doğrayıp salata haline getirerek yanında tam tahıllı ekmek ile tüketebilirsiniz.
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Jambonlu ve biberli tost – 322 kcal

    2 dilim kepekli tost ekmeği

    1 dilim dana jambon

    1 dilim beyaz peynir

    Taze kırmızı biber

    Yeşillik
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

    Kahvaltıda tost sevenlerdenseniz, bu sizin için hem hafif hem de lif içeriği zengin olduğundan doyurucu bir seçenek olabilir.
  • Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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