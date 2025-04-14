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        Kalp krizi geçirirken yardım istedi

        Edirne'de yolda yürürken kalp krizi geçiren 54 yaşındaki vatandaş, kıraathaneye girip yardım istemesinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. O anlar ise mekandaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 01:45 Güncelleme: 14.04.2025 - 01:45
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        Kalp krizi geçirirken yardım istedi
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        Edirne'de yolda yürürken kalp krizi geçiren 54 yaşındaki Ulaş Ciyerci, yardım istemek için kıraathaneye girdi. Mekanda bulunanlara kalp rahatsızlığının olduğunu ve fenalaştığını söyleyerek, ambulans çağırmalarını istedi. Kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Ulaş Ciyerci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Ciyerci'nin yardım istemek için girdiği kıraathanedeki son anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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