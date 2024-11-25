Kalpazan'da bu akşam neler olacak? Kalpazan 6. bölüm canlı izle
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan, tüm heyecanı ile sürüyor. Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak dizide seyirciyi yine heyecanlı gelişmeler yaşanacak. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, Kalpazan 6. bölüm özeti ve diziyi anlık izleyebileceğiniz Show TV canlı yayın ekranı...
Kalpazan 6. bölümü ile bir kez daha seyirci karşısına çıkacak. Bu bölümde; Adem artık dolu dolu yaşamaya karar verirken korkusuz tavrı da dikkat çekiyor. Canan, Adem’in parasının kaynağını merak ederken Ayşe de Kartal’dan parayı kimin bastığını öğrenmeye çalışıyor. Adem’in arabaya saldırırken ki görüntüleri tanıtıma damgasını vururken Kartal ve Ayşe arasında neler olacağı bugünkü bölüme olan heyecanı arttırıyor. İşte, Kalpazan 6. bölüm özeti ve yeni bölümü canlı izleyebileceğiniz link...
KALPAZAN 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Adem, Canan’ın kesin olarak ayrılmak istemesi ve Canan’ın Sinan’ın arabasına binmesi ardından büyük bir değişime uğrar.
Artık hayatında Canan sayfasının kapandığının farkındadır. Hayatına köklü değişimlerle devam etme kararı alır.
Bayram’ın emniyete götürülmesi ile Bayram’ın sorgulanması başlar. Sahte paralarla yakalanmıştır.
Ancak Ayşe’nin bu operasyonu yürütmesi Fuat’la karşı karşıya gelmesine neden olur.
Bayram, Adem’in ve Kartal’ın kendisine tuzak kurduğunu anlamıştır; içine düştüğü durumdan sıyrılmak için Vezir’i arar.
KALPAZAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam Show TV'de ekranlara gelecek Kalpazan yeni bölümünü canlı yayın ekranından anlı olarak izleyebilirsiniz.