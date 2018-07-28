Kamatamare Sanuki - Yamagata maçı rakamları

Kamatamare Sanuki ve Yamagata, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 12:00. 24 puanlı Kamatamare Sanuki 20. sırada bulunuyor, Yamagata 37 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Kamatamare Sanuki, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Yamagata, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 439 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kamatamare Sanuki kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Yamagata sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler.

Kamatamare Sanuki son hafta oynanan Nagoya maçında 0-2 yenildi.

Yamagata, FC Gifu karşılaşmaında 4-1 kazandı.

Kamatamare Sanuki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Kamatamare Sanuki, kendi sahasında 11 gol attı, 15 gol yedi.

Yamagata, dış sahada 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Yamagata 12 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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