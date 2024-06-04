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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Sergio Oliveira çıkmazı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Sergio Oliveira çıkmazı

        Gelecek sezon için çalışmalara başlayan Galatasaray'da Sergio Oliveira çıkmazı yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Portekizli futbolcuyu kadroda düşünmese de Oliveira, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmaya sıcak bakmıyor

        Giriş: 04.06.2024 - 09:35 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:35
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        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
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        Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray'da yeni sezon için kollar sıvanmış durumda. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadro planlamasına başlanırken Sergio Oliveira çıkmazı yaşanıyor.

        Galatasaray'a 2022-23 sezonunda transfer olan Portekizli futbolcuya Süper Lig'den ilgi bulunurken 32 yaşındaki orta saha ayrılmaya sıcak bakmıyor.

        Sarı-kırmızılılar ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Sergio Oliveira, Avrupa liglerine dönmeyi gündemine alsa da Galatasaray'daki yıllık ücreti bu ihtimali düşürüyor.

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        Galatasaray'a 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan ve Haziran 2026'ya kadar mukavelesi bulunan Portekizli yıldız önümüzdeki iki sezon daha yılda 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret kazanacak.

        Hem İstanbul hem de Galatasaray'da mutlu olan Oliveira, takımdan ayrılmak için sarı-kırmızılı kulüpteki yıllık ücretine yakın bir teklifin gelmesini şart koştu.

        Önümüzdeki sene 12 yabancı oyuncu oynatabilecek olan sarı-kırmızılılar ise Portekizli futbolcuyla vedalaşmanın yollarını arıyor.

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