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        Haberler Ekonomi Otomobil Japon otomotiv endüstrisinde 'güvenlik' skandalı! - Otomobil Haberleri

        Japon otomotiv endüstrisinde 'güvenlik' skandalı! Üreticilerden itiraf geldi...

        ABD'de 2015'te yaşanan 'dizel' skandalından yaklaşık 10 yıl sonra, bu sefer de Japonya'da bir 'güvenlik' skandalı patlak verdi. Japonya hükümeti, otomobil üretim sertifikasyonu için "hileli güvenlik testi" sunmakla suçlanan ülkedeki otomobil firmalarının, yaptıklarını itiraf ettiklerini bildirdi. Toyota Başkanı Toyoda Akio, bakanlık talimatlarına uyacaklarını bildirerek, "Toyota olarak özür diliyoruz. Doğru sertifikasyon sürecini takip etmeden seri üretim yapıp otomobil sattık" dedi. Kyodo ajansına göre, güvenlik test sonuçlarına ilişkin 'hileli' sertifikasyonlar toplamda 6 milyondan fazla aracı kapsıyor

        Giriş: 04.06.2024 - 09:04 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:08
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        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
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        Otomobil üretim sürecinde sertifikasyon için 'hileli güvenlik testi' yaptıkları iddiasıyla Toyota, Mazda, Yamaha, Honda ve Suzuki'nin aleyhine açılan hükümet soruşturması gündemdeki yerini koruyor.

        Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT), sertifikasyon amacıyla "hileli güvenlik testi" sunmakla suçlanan otomobil firmalarının söz konusu yolsuzlukları kabul ettiklerini bildirdi.

        Bakanlık, Japon firmalardan, soruşturmada adı geçen modellerini kapsayan sevkiyatları durdurması ve söz konusu modellerin, ulusal güvenlik standartlarını karşıladığının doğrulanmasını istedi.

        MLIT yetkilileri, yerinde denetim yapmak üzere Japon firmaların üretim tesislerine sevk edildi.

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        Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Saito Tetsuo, yaptığı açıklamada, güvenlik testi yolsuzluklarının "son derece üzücü" olduğunu bildirdi.

        Bakan Saito, soruşturma kapsamında etkilenen modellerin, halihazırda düşük üretim hacimleri nedeniyle Japon ekonomisi üzerinde sınırlı etki oluşturacağını tahmin ettiklerini belirtti.

        'ÖZÜR DİLİYORUZ'

        Japon yetkililerin açıklamasına göre, beş üreticiye ait 6'sı halihazırda piyasada olan ve 32'si üretimden kaldırılmış olmak üzere toplam 38 model 'hileli' teste tabi tutuldu.

        Toyota'dan yapılan açıklamada ise, söz konusu 'hilenin' 2014, 2015 ve 2020'de gerçekleştirilen altı farklı test sırasında meydana geldiği kaydedildi. Etkilenen araçlar ise, Corolla Fielder, Corolla Axio ve Yaris Cross ve Lexus'un üretimi sona eren bir modeli olarak açıklandı.

        Toyota Başkanı Akio Toyoda, düzenlediği basın toplantısında, bakanlık talimatlarına uyacaklarını bildirerek, "Toyota olarak özür diliyoruz. Doğru sertifikasyon sürecini takip etmeden seri üretim yapıp otomobil sattık" dedi.

        Yolsuzluğun "sistemin temellerine" etkisine değinen Toyoda, "Bu gibi eylemler sertifikasyon sisteminin temellerini baltalıyor. Bir otomobil üreticisi olarak bunların asla gerçekleşmemesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

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        TOPLAM 6 MİLYON ARACI KAPSIYOR

        Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre Japon firmalar soruşturmada adı geçen modellerin sevkiyatlarını durdurdu.

        Kyodo ajansına göre test sonuçlarına ilişkin sertifikasyon sorunundan Honda'nın 4.3 milyon, Toyota'nın 1.7 milyon, Mazda'nın 150 bin, Suzuki'nin 26 bin, Yamaha'nın 7 bin aracı etkilendi.

        Toyota'nın testlerde "yanlış veriler sunarak motor üretiminde hile yaptığı", Mazda'nın ise "motor kontrol yazılımını kasıtlı olarak yeniden yazdığı" kaydediliyor.

        Suzuki, Honda ve Yamaha'nın ise söz konusu yolsuzlukların yanı sıra sahte test sonuçları raporladığı bildiriliyor.

        SEVKİYATLAR DURDURULDU

        Mazda'nın Roadster RF ve Mazda 2 modellerinin sevkiyatları durdurulurken, şirket üretimi durdurulan Atenza, Axela ve Mazda 6 için de çarpışma testlerinin 'hileli' olduğunu itiraf etti.

        Yamaha, YZF-R1 spor motosikletinde usulsüzlükleri test ettiğini itiraf ederken, Honda ise üretimden kaldırılan 22 modeli için hatalı test ve sonuçlar bildirdi.

        Honda yetkilileri, testleri uygunsuz bir şekilde yürüttükleri ve farklı araç modelleri için testleri tekrarlamadıkları için özür diledi.

        Honda CEO'su Toshihiro Mibe, "Bu konuyu çok ciddiye alıyoruz. Derinden özür dileriz" dedi.

        BORSA'DA DEĞER KAYBETTİLER

        Gelişmeler, şirketlerin borsadaki performanslarını da etkiledi.

        Cuma günkü kapanıştan bu yana Toyota, Honda ve Mazda'nın hisseleri neredeyse yüzde 3 oranında değer kaybetti.

        Skandaldan etkilenen bir diğer üretici Yamaha'nın hisseleri de yüzde 1.3 oranında değer kaybı yaşadı. Suzuki'nin hisseleri ise yatay seyrediyor.

        OTOMOBİL ÜRETİMİ ARTTI

        Japonya'da 2023 yılında Japonya'da yaklaşık 7.77 milyon binek otomobil üretildi. Bu rakam bir önceki yıl yaklaşık 6.57 milyon adet seviyesindeydi.

        Japonya'nın geçtiğimiz yıl, binek otomobillerin yanı sıra otobüs ve kamyonların da dahil olduğu toplam yerli üretim hacmi ise yaklaşık dokuz milyon adede ulaştı.

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