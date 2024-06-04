Otomobil üretim sürecinde sertifikasyon için 'hileli güvenlik testi' yaptıkları iddiasıyla Toyota, Mazda, Yamaha, Honda ve Suzuki'nin aleyhine açılan hükümet soruşturması gündemdeki yerini koruyor.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT), sertifikasyon amacıyla "hileli güvenlik testi" sunmakla suçlanan otomobil firmalarının söz konusu yolsuzlukları kabul ettiklerini bildirdi.

Bakanlık, Japon firmalardan, soruşturmada adı geçen modellerini kapsayan sevkiyatları durdurması ve söz konusu modellerin, ulusal güvenlik standartlarını karşıladığının doğrulanmasını istedi.

MLIT yetkilileri, yerinde denetim yapmak üzere Japon firmaların üretim tesislerine sevk edildi.

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Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Saito Tetsuo, yaptığı açıklamada, güvenlik testi yolsuzluklarının "son derece üzücü" olduğunu bildirdi.

Bakan Saito, soruşturma kapsamında etkilenen modellerin, halihazırda düşük üretim hacimleri nedeniyle Japon ekonomisi üzerinde sınırlı etki oluşturacağını tahmin ettiklerini belirtti.

'ÖZÜR DİLİYORUZ'

Japon yetkililerin açıklamasına göre, beş üreticiye ait 6'sı halihazırda piyasada olan ve 32'si üretimden kaldırılmış olmak üzere toplam 38 model 'hileli' teste tabi tutuldu.

Toyota'dan yapılan açıklamada ise, söz konusu 'hilenin' 2014, 2015 ve 2020'de gerçekleştirilen altı farklı test sırasında meydana geldiği kaydedildi. Etkilenen araçlar ise, Corolla Fielder, Corolla Axio ve Yaris Cross ve Lexus'un üretimi sona eren bir modeli olarak açıklandı.

Toyota Başkanı Akio Toyoda, düzenlediği basın toplantısında, bakanlık talimatlarına uyacaklarını bildirerek, "Toyota olarak özür diliyoruz. Doğru sertifikasyon sürecini takip etmeden seri üretim yapıp otomobil sattık" dedi. Yolsuzluğun "sistemin temellerine" etkisine değinen Toyoda, "Bu gibi eylemler sertifikasyon sisteminin temellerini baltalıyor. Bir otomobil üreticisi olarak bunların asla gerçekleşmemesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu. REKLAM TOPLAM 6 MİLYON ARACI KAPSIYOR Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre Japon firmalar soruşturmada adı geçen modellerin sevkiyatlarını durdurdu. Kyodo ajansına göre test sonuçlarına ilişkin sertifikasyon sorunundan Honda'nın 4.3 milyon, Toyota'nın 1.7 milyon, Mazda'nın 150 bin, Suzuki'nin 26 bin, Yamaha'nın 7 bin aracı etkilendi. Toyota'nın testlerde "yanlış veriler sunarak motor üretiminde hile yaptığı", Mazda'nın ise "motor kontrol yazılımını kasıtlı olarak yeniden yazdığı" kaydediliyor. Suzuki, Honda ve Yamaha'nın ise söz konusu yolsuzlukların yanı sıra sahte test sonuçları raporladığı bildiriliyor. SEVKİYATLAR DURDURULDU Mazda'nın Roadster RF ve Mazda 2 modellerinin sevkiyatları durdurulurken, şirket üretimi durdurulan Atenza, Axela ve Mazda 6 için de çarpışma testlerinin 'hileli' olduğunu itiraf etti. Yamaha, YZF-R1 spor motosikletinde usulsüzlükleri test ettiğini itiraf ederken, Honda ise üretimden kaldırılan 22 modeli için hatalı test ve sonuçlar bildirdi.