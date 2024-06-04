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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis - İzmir haberleri | Son dakika haberleri

        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!

        İzmir'de, 9 ayrı dosyadan 80 suç kaydı olup, 174 yıl hapis cezası ile aranan 17 yaşındaki A.K., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan A.K., adli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 09:34 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:34
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        Yaşı: 17 Suç kaydı: 80 Kesinleşmiş ceza: 174 yıl hapis!
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        İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 80 suç kaydı bulunan A.K.'nin (17), Karşıyaka ilçesi İmbatlı Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı bilgisini aldı.

        KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI: 174 YIL

        DHA'da yer alan habere göre harekete geçen polis, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi suçlar olmak üzere 9 ayrı dosyadan toplam 174 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenilen A.K.'yi yakaladı.

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        ÇOCUK ŞUBEYE TESLİM EDİLDİ

        Gözaltına alınan A.K., adli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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