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        Haberler Sağlık Yeni kan testi, meme kanserinin nüksünü erken saptayabiliyor - Haberler | Sağlık Haberleri

        Yeni kan testi, meme kanserinin nüksünü erken saptayabiliyor

        İngiltere'de yapılan araştırma, yeni bir kan testiyle meme kanserinin nüks etmesinin aylar öncesinden belirlenebileceğini ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 10:01 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:01
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        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
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        Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsünden (ICR) araştırmacılar, farklı tiplerde meme kanserine yakalanan 78 kişiden hastalığın teşhisi, ameliyat ve kemoterapi aşamaları sonrasında topladıkları numuneleri yeni kan testiyle inceledikleri araştırmayı Amerikan Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) Konferansı'nda sundu.

        Araştırmacılar, yeni test uygulamasında hastalardan bir yıl boyunca her üç ayda ve sonraki beş yıl boyunca da her altı ayda bir kan alarak deneklerin takibini yaptı.

        Araştırmada, söz konusu testin, meme kanserinin nüks etmesini tespit etmede "tam not aldığı" kaydedilirken, test, hastalığın semptomlarının yeniden belirmeden ya da taramalarda fark edilmeden yaklaşık 15 ay öncesine kadar bu tespitin yapılabileceğini gösterdi.

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        11 KADINDA MEME KANSERİNİN NÜKS EDECEĞİNİ ÖNCEDEN TESPİT ETTİ

        Testin, hastaların kanına kanser hücrelerince salınan ve DNA yapısında 1800 civarında mutasyona yol açan değişiklikleri algıladığı belirtilen araştırmada, bu kan testi aracılığıyla 11 kadında meme kanserinin nüks edeceğinin önceden tespit edildiği açıklandı.

        Baş araştırmacılardan Dr. Isaac Garcia-Murillas, teste ilişkin yaptığı açıklamada, meme kanseri hücrelerinin ameliyat ve başka tedavi yöntemlerinin uygulanmasından sonra vücutta kalabildiğini belirterek "Ancak bu hücreler o kadar az olabilir ki taramalarda tespit edilemezler" diye konuştu.

        Isaac, bu hücrelerin hastalarda yeniden kanser oluşumuna neden olabileceğini aktararak, çalışmanın tedavi sonrası hastanın gözlemlenmesine ve hayatta kalma oranlarının iyileştirilmesine katkı sağlayabileceğini ifade etti.

        Araştırmaya katkı sağlayanlardan Dr. Simon Vincent da meme kanserinin erken teşhisinin tedavi için önemli olduğunu vurgulayarak, "hastalığın semptomları ortaya çıkmadan bir yıl öncesine kadar meme kanserinin nüksetme işaretlerinin tespit edilebileceğini öngören" yeni bulguların oldukça heyecan verici olduğunu söyledi.

        Vincent, testin hala geliştirme aşamasında olduğunu aktardı.

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