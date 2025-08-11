Kamil Koç'a hacker şoku

Seyahat firması Kamil Koç internet korsanlarının (hacker) hedefi oldu. Almanya merkezli FlixBus'ın kontrolündeki şirketten müşterilerine gönderilen SMS'lerde sahte linkler yer aldı.

Konuya ilişkin şirketten henüz bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada birçok kullanıcı yaşanan mağduriyete dikkat çekti.

Hacklenen mesajlarda, dolandırıcılar banka ve online alışveriş sitelerinin adını kullanarak, müşterilerin hesabını ele geçirmeye çalışıyor.

Öyle ki, söz konusu sahte mesajlarda, bankalar taklit edilerek gerçeği yansıtmayan faizsiz kredi kampanyalarının yer aldığı görülüyor.

Sahte linke tıklayanların bankacılık şifrelerinin ele geçirilmeye çalışıldığı da kullanıcılar tarafından ifade ediliyor.

2019'DA SATILDI

1926 yılında şehirler arası otobüs taşımacılığı hedefiyle kurulan Kamil Koç, Kamil Koç, 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group'a satılmıştı. Şirket 2019 yılından bu yana ise FlixBus bünyesinde faaliyet gösteriyor.

2011 yılında Almanya merkezli kurulan Flixmobility, Avrupa ve ABD'de Flixbus adıyla hizmet veriyor.

Avrupa’nın en büyük şehirlerarası otobüs ağını oluşturan FlixBus, 2015 yılında, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Hırvatistan’da uzun mesafe güzergahları ve Norveç, İspanya ve İngiltere’ye seferler düzenlemeye başladı.