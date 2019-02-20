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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8 ve 9 uncu dereceli uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 15 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır. 9 adet uzman yardımcısı (genel) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, 2 adet uzman yardımcısı (bilişim) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, 2 adet uzman yardımcısı (hukuk) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, 2 adet uzman yardımcısı (istatistik) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fen fakültelerinin veya fen-edebiyat fakültelerinin istatistik bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanlardan, yapılacak olan yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar uzman yardımcısı olarak alınacak olup, adaylar sadece bir alanda sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilecektir.