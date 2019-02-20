Kamuda personel alımları hız kesmeden devam ediyor. Şubat ayı memur ve işçi alımlarını sizler için derledik. İşte 2019 Şubat ayında başvurabileceğiniz iş ilanları...
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 8 ve 9 uncu dereceli uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak 15 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır. 9 adet uzman yardımcısı (genel) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile ticari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, 2 adet uzman yardımcısı (bilişim) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, 2 adet uzman yardımcısı (hukuk) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, 2 adet uzman yardımcısı (istatistik) kadrosu için; Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fen fakültelerinin veya fen-edebiyat fakültelerinin istatistik bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanlardan, yapılacak olan yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar uzman yardımcısı olarak alınacak olup, adaylar sadece bir alanda sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilecektir.
Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Sizde en az ilköğretim mezunu olup, 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen başvuruda bulunabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca; 21.05.2017 ve 22.07.2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda alınan KPSSP3 puanının yüzde 70 (yetmiş)’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır. ) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 15 - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 13 (on üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 25 Mart – 5 Nisan 2019 tarihleri arasında 15 (on beş) adet yönetim görevlisi, 9 (dokuz) adet mühendis olmak üzere toplam 24 (yirmi dört) kadro için giriş sınavı yapılacaktır
Adayların başvurularını www.mgu.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabilirler. Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Alınacak kampanya ve mevsimlik işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulacak olup Hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır. İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağduru çalıştırma oranlarının belirlenmesine ilişkin 8/3/2004 tarihli ve 2004/6976 sayılı Kararnamenin eki Karar’ın, 1/1/2005 - 31/12/2005 tarihleri arasında da uygulanması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 14/1/2005 tarihli ve 02311 sayılı yazısı üzerine, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/1/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Müdürlüğümüz Sosyal Tesisinde istihdam edilmek üzere ücreti sosyal tesisimiz gelirlerinden karşılanmak suretiyle Türkiye İş Kurumu Ankara Çankaya Hizmet Merkezi aracılığı ile (1) adet Engelli statüsünde Sözleşmeli Temizlik Görevlisi alımı yapılacaktır.
Müdürlüğümüz Sosyal Tesisinde istihdam edilmek üzere ücreti sosyal tesisimiz gelirlerinden karşılanmak suretiyle Türkiye İş Kurumu Ankara Çankaya Hizmet Merkezi aracılığı ile (3) adet Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.
Lise,Meslek Lisesi ve Dengi Okul Mezunu Olmak. Mesleki eğitim veren liselerin bilgisayar, bilgi işlem,bilgisayarlı muhasebe, muhasebe ve finansman, muhasebe-finansman ve pazarlama, büro yönetimi, muhasebe bölümü mezunu olmak veya lise mezunu olup 3308 sayılı kanun kapsamında bilgisayar, bilgisayarlı muhasebe, muhasebe ve finansman, muhasebe-finansman ve pazarlama, büro yönetimi, muhasebe bölümü MEB onaylı sertifikaya sahip olmak.
Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Statüde bulunmak.
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.
Hâkimler ve Savcıları Kurulu bünyesinde çalıştırılmak üzere, ilan ekindeki EK -1 sayılı cetvelde nitelikleri ve şartları yer alan kadro ve pozisyonlara, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla “sürekli işçi” alınacaktır. Şartları tutan adayların, 18.02.2019-22.02.2019 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfından, 8. dereceli 10 (on) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna açıktan atama yapmak amacıyla, TEDAŞ Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız Merkez teşkilatı ile 81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara toplam 1200 adet personel alımı yapılacaktır.
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına uyarınca Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi çalışmaları kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm kanun ve yönetmelikler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak üzere tam süreli İşyeri Hekimi istihdam edilecektir.
Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı; ilköğretim mezunlarından uzman onbaşı, en az lise mezunlarından uzmançavuş teminleri ile ilgili hususları kapsamaktadır.
“5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun” ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği” hükümleri uyarınca, Uzman Personel pozisyonları için Seçme Sınavı yapılacaktır. Alımı planlanan 7 Uzman Personel, “Hukuk Müşaviri” (4 kişi) ve “Bilgi Teknolojileri Yöneticisi” (3 kişi) pozisyonlarında görevlendirilecektir
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği uyarınca giriş sınavı açılarak Hukuk Müşaviri istihdam edilecektir. Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Hukuk Müşaviri unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 5’tir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 3, 5 ve 6. derece kadrolara yapılabilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerine belirsiz iş sözleşmesiyle 86 tren teşkil işçisi, 42 demiryolu yol yapım, bakım ve onarım makinesi operatörü, 188 demiryolu hattı bakım onarımcısı, 40 liman vinç operatörü olmak üzere 356 işçi alınacaktır.
3238 sayılı Kanunun 8’inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 15 (on beş) Proje Mühendisi, 19 (on dokuz) Proje Asistanı olmak üzere toplam 34 (otuz dört) adet kontenjan için aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinden ve öğrenim bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır.
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