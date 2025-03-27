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        Haberler Dünya Kanada Başbakanı Carney, Trump'ın ithal otomobillere yönelik tarifelerini "saldırı" olarak tanımladı | Dış Haberler

        Kanada Başbakanı Carney, Trump'ın ithal otomobillere yönelik tarifelerini "saldırı" olarak tanımladı

        Kanada Başbakanı Carney, ABD Başkanı Trump'ın ithal otomobil ve kamyonlara tarife uygulama kararına ilişkin açıklama yaptı. Carney, Trump'ın kararının "doğrudan bir saldırı" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:09 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:09
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        Kanada'dan Trump'a tepki: Doğrudan bir saldırı
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        Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yerli üretim olmayan tüm otomobillere" yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını "doğrudan bir saldırı" olarak değerlendirdi.

        Carney, düzenlendiği basın toplantısında Trump'ın ithal otomobil ve kamyonlara tarife uygulama kararına ilişkin açıklama yaptı.

        ABD ile Kanada arasındaki sıkı bağların zarar gördüğüne işaret eden Carney, Trump'ın yabancı menşeli otomobillere yönelik uygulayacağı yüzde 25 gümrük vergisini Kanadalı çalışanlara "doğrudan bir saldırı” olarak tanımladı.

        Carney, "İşçilerimizi savunacağız. Şirketlerimizi savunacağız. Ülkemizi birlikte savunacağız." diye konuştu.

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        TRUMP'IN TARİFE KARARI

        Başkan Trump, dün, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.

        Beyaz Saray'daki imza töreninde konuşan Trump, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirmişti.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinin sedan, SUV, crossover, minivan ve kargovan gibi araçlar ile hafif ticari araçların yanı sıra motor, şanzıman, güç aktarma parçaları ve elektrikli bileşenler gibi temel otomobil parçalarına uygulanacağı, gerekirse ek parçalara da vergi getirilmesi için süreçlerin başlatılacağı kaydedilmişti.

        ABD İLE KANADA ARASINDAKİ GÜMRÜK VERGİSİ GERİLİMİ

        ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere getirdiği yüzde 25 ek gümrük vergisi 4 Mart'ta başlamıştı. Trump, söz konusu ülkelere "ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA)" kapsamına giren ürünler için 2 Nisan'a kadar gümrük tarifesi uygulamayacaklarını açıklamıştı.

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        Trump, ülkenin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de 12 Mart'ta yürürlüğe gireceğini bildirmişti.

        Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise 10 Mart'ta, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 ek ücret uygulayacaklarını söylemişti.

        Ford, gerekirse bu oranı artırmaktan çekinmeyeceğinin altını çizerek, "ABD bunu tırmandırırsa, elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim." diye konuşmuştu. Beyaz Saray ise bunun "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda Kanada'yı uyarmıştı.

        Carney ise, 26 Mart'ta Trump'ın tarifeleriyle başlattığı "ticaret savaşının" ABD'li ve Kanadalı tüketicilerle çalışanlara zarar verdiğini savunmuştu.

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