Kanada Başbakanı Carney, Trump'ın ithal otomobillere yönelik tarifelerini "saldırı" olarak tanımladı

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın "yerli üretim olmayan tüm otomobillere" yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını "doğrudan bir saldırı" olarak değerlendirdi.

Carney, düzenlendiği basın toplantısında Trump'ın ithal otomobil ve kamyonlara tarife uygulama kararına ilişkin açıklama yaptı.

ABD ile Kanada arasındaki sıkı bağların zarar gördüğüne işaret eden Carney, Trump'ın yabancı menşeli otomobillere yönelik uygulayacağı yüzde 25 gümrük vergisini Kanadalı çalışanlara "doğrudan bir saldırı” olarak tanımladı.

Carney, "İşçilerimizi savunacağız. Şirketlerimizi savunacağız. Ülkemizi birlikte savunacağız." diye konuştu.

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TRUMP'IN TARİFE KARARI

Başkan Trump, dün, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.

Beyaz Saray'daki imza töreninde konuşan Trump, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinin sedan, SUV, crossover, minivan ve kargovan gibi araçlar ile hafif ticari araçların yanı sıra motor, şanzıman, güç aktarma parçaları ve elektrikli bileşenler gibi temel otomobil parçalarına uygulanacağı, gerekirse ek parçalara da vergi getirilmesi için süreçlerin başlatılacağı kaydedilmişti.