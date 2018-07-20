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Dukhobor'ların tarihini yeni keşfetmeye başladığını ve Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünün kendileri için önemli olduğunu anlatan Konki, "Kanada ve Amerika'da yaşan toplumlarımızda da söylenen şarkılar burayı işitiyor, duyuyoruz. Kanada'dan buraya gelmek çok zor, buna rağmen biz buralara kadar geldik. Buranın bir özelliği, devlet otoritesinin zorla askere almak istediği halklarımızın silahlarını yaktığı bir bölge. Savaş karşıtı oldukları için burada silahlarını yakma eyleminde bulundular." dedi.