Kanada hükümetinden Air Canada grevine zorunlu tahkim kararı

CBC News'e göre, Federal Çalışma Bakanı Patty Hajdu, basın açıklamasında Air Canada çalışanlarının greviyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hajdu, Air Canada ile 10 binden fazla uçuş görevlisini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) arasındaki anlaşmazlık için tahkim talimatı verdiğini açıkladı.

Tarafların aylardır müzakere masasında bulunduğunu ancak anlaşma sağlayamadığını belirten Hajdu, tahkime gitmenin en doğru karar olduğunu vurguladı.

Bu kapsamda hava yolu şirketi ile sendika arasındaki anlaşmazlık artık müzakere ya da grevle değil hakem kurulunun vereceği kararla çözülecek. Karar "bağlayıcı" olduğundan, iki taraf da uymak zorunda kalacak.

REKLAM

Hükümetin tahkim kararının ardından Air Canada, uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, ilk seferlerin bu akşam gerçekleştirileceği, operasyonların tamamen normale dönmesinin ise birkaç gün süreceği bildirilse de CUPE'den daha sonra yapılan açıklamada, Air Canada çalışanlarının grevi sürdüreceği belirtildi.