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        Haberler Dünya Kanada'nın yeni başbakanı yemin etti | Dış Haberler

        Kanada'nın yeni başbakanı Mark Carney yemin etti

        Justin Trudeau'nun istifa etmesinin ardından Liberal Parti liderliğine seçilen Mark Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin etti. Carney, eyleme odaklandıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 20:12 Güncelleme: 14.03.2025 - 20:12
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        Kanada'nın yeni başbakanı yemin etti
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        Kanada'da hafta sonu Liberal Parti liderliğine seçilen Mark Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin etti.

        Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Ottawa'daki Rideau Hall'da düzenlenen yemin töreni öncesinde Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Odaklanmış bir hükümetiz, eyleme odaklandık." dedi.

        Carney, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, anın gereklerini karşılayan bir hükümet kuruyoruz. Kanadalılar eylem bekliyor ve bu ekip bunu sağlayacak. Daha hızlı hareket eden, ekonomimizi güvence altına alan ve Kanada'nın geleceğini koruyan daha küçük, deneyimli bir kabine." ifadesini kullandı.

        Törende Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin etti.

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        2015'ten bu yana başbakanlığı üstlenen Justin Trudeau bugün görevinden resmen istifa ederek 37 üyeli kabinesini feshetmişti.

        Mark Carney, Liberal Partinin 9 Mart'taki başkanlık seçiminde ilk turda oyların yüzde 85,9'unu alarak partinin yeni lideri seçilmişti.

        Carney, 2008-2013'te Kanada Merkez Bankasının, 2013-2020'de İngiltere Merkez Bankasının başkanlığını yapmıştı.

        Kasım 2015'ten bu yana başbakanlık yapan Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

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