Kanada’da TikTok'un hükümete ait cihazlara yüklenmesi yasaklandı

Mike Wendling | BBC News

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Kanada’da TikTok uygulamasının hükümete ait cihazlara yüklenmesi bugünden itibaren yasaklandı.

Kanada hükümetinin bu kararı, ülkedeki bilgi güvenliği yetkililerinin, uygulamanın mahremiyet ve güvenlik açısından kabul edilemez riskler barındırdığını tespit etmesinin ardından geldi.

Bir TikTok sözcüsü, kararın hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Avrupa Komisyonu da birkaç gün önce benzer bir karar almıştı.

Güvenlik çekinceleri

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, uygulamanın yeterince kaygıya yol açtığını söyledi ve “Bu ilk adımımız olacak ama başka adım atmamıza gerek kalmayabilir” dedi.

TikTok kişisel verileri kullanım yöntemleri ve Çin hükümetiyle bağları nedeniyle eleştiriliyordu.

Uygulamanın sahibi Çinli ByteDance şirketi.

ABD federal hükümetinin çalışanları da geçen yıl bu uygulamayı kullanmaya son verme emri almıştı.

Beyaz Saray Pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçmişte uygulamayı yüklemiş çalışanlarına da silmek için 30 günlük süre tanıdı.

Bazı ABD üniversiteleri de kablosuz ağlarında bu uygulamanın kullanımına izin vermiyor.

Hindistan ve bazı Asya ülkeleriyse uygulamayı tamamen yasaklamış durumda.

TikTok’un sahibi olan ByteDance ise Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişemediğini, uygulamanın Çin’deki versiyonuyla dünyanın geri kalanında kullanılan versiyonlarının farklı olduğunu savunuyor.

Toronto Metropolitan Üniversitesi’nin bir araştırmasına göre ülkenin çeyreğinde bu uygulama bulunuyor.

Kanada Hazinesi Yönetim Kurulu Başkanı Mona Fortier, hükümet bilgilerinin güvenliğini koruma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Uygulama bu hafta içinde hükümet telefonlarından silinecek ve tekrar yüklenmesi de engellenecek.

Fortier “TikTok’un telefonlardaki neredeyse tüm bilgilere erişebiliyor” derken, uygulamayı kullanmanın risklerine karşın bugüne kadar bu uygulama üzerinden ele geçirilen bir bilgi olduğunu duymadıklarını da ekledi.

TikTok’un yanıtı

Yasakla ilgili bir açıklama yayımlayan bir TikTok sözcüsü, yasak kararının “tam olarak hangi güvenlik çekincesi nedeniyle alındığının açıklanmadığını” söyledi.

“Hükümet yetkilileriyle her zaman buluşup, Kanadalıların mahremiyet ve güvenliğini nasıl koruduğumuzu anlatmak isteriz fakat bu şekilde TikTok’u hedef göstermek ortak bir hedefe hizmet etmiyor” diyen sözcü, Kanadalı hükümet yetkililerinin bu yasak sonrası halkın sıklıkla kullandığı bir platformdan halka seslenme imkanını kaybedeceğini vurguladı.