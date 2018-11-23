Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerinde Bakan Kurum, Kanalizasyon şebekesi ve atık su arıtma tesisiyle hizmet verilen belediye sayısında ve nüfusta önemli artış olduğuna işaret etti.

Sözcü'nün haberine göre, Bakan Kurum, “Atık su arıtma yönetimlerini teşvik etmek amacıyla 2011-2017 yılları arasında atık su arıtma tesisinden enerji giderlerinin yüzde 50'sine tekabül eden 279 milyon TL bakanlığımız tarafından karşılandı. Bu tesislerin inşaatı ve işletmesinde KÖİ modelinin uygulanabilmesi için de çalışıyoruz” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise “Atık suyu arıtacak firmalara da kanalizasyon garantisi mi vereceksiniz?” diye sordu. Şeker, atık su arıtma görevinin belediyelerin yapması gereken iş olduğunu belirterek kamuoyunda yap-işlet-devret olarak bilinen yönteme geçilmesine karşı çıktı.

Bakan Kurum, ev ve işyerlerinden çıkan atık suların arıtılarak ortama verilmesinin çevre kirliliğinin önlenmesi ve sınırlı olan su kaynaklarının korunması açısından önemli olduğunu anlattı.

Atık su arıtma işlerinin özel sektöre yaptırılıp firmalara gelir garantisi verilmesi halinde, bu garantinin nasıl uygulanacağı henüz bilinmiyor.

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