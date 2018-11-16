Charlie Proctor, kanserle iki yıl mücadele ettikten sonra maalesef hastalığına yenik düştü. Beş yaşındaki talihsiz çocuğun son sözleri annesini göz yaşlarına boğdu.

The Star'da yer alan habere göre; 2016'da Proctor’a hepatoblastoma (çocukluk çağlarında görülen bir karaciğer tümörü) rastlandı. Minik Charlie'ye karaciğer nakli yapılması gerektiği söylendi. Ancak gerekli miktar toplanamayınca minik Charlie hayatını kaybetti.

Geçen hafta annesinin kollarındayken yaşamını yitiren Charlie'nin son sözleri göz yaşlarına boğdu.

Minik Charlie hayatını kaybetmeden önce Anne Amber, sosyal medya hesabından Charlie'nin fotoğrafını paylaşmıştı. Gönderide yazılı olan bu sözler herkesi göz yaşına boğdu.

"'Charlie, kısık bir sesle ‘Anne. Başıma gelenler yüzünden çok üzgünüm’ dedi. Ama bu onun hatası değildi. İçim yandı. Charlie yaşındaki bir çocuk, bırakın bu şekilde hissetmeyi bu tür cümleler bile kurmamalı.”

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