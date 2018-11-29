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Kanser yetişkinler kadar çocuklar için de büyük risk oluşturuyor. Üstelik rakamlar bir milyon nüfuslu bir popülasyonda her yıl 100’ü aşkın çocuğu etkileyecek kadar ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Çocuk kanserlerinin en büyük handikabı hastalığın sessizce ilerleyerek son aylarda belirtilerini göstermesi olarak görülüyor.