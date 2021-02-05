Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuKAR, kış, yağmur! Son dakika: 5 Şubat HAVA DURUMU - Meteoroloji uyardı
ABONE OL

KAR, kış, yağmur... Son dakika: 5 Şubat HAVA DURUMU - Meteoroloji uyardı

Hava durumu 5 Şubat son dakika tahmin raporu yayınlandı. Yapılan tahminlere göre bugün yurdun doğu kesimleri şiddetli kar ve yağmurun etkisi altında kalacak. Öte yandan İstanbul başta olmak üzere yurdun batı kesimlerinde ise öğle saatlerine kadar sisin etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu ile yurt geneli tahminler...

KAR, kış, yağmur! Son dakika: 5 Şubat HAVA DURUMU - Meteoroloji uyardı

Hava durumu bugün nasıl? 5 Şubat Cuma günü sabah saatleriyle birlikte bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bugün şiddetli kar ve yağmurun etkili olması beklenirken İç Anadolu, Ege ve Marmara'da sis ve pusun etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? Merak edenler için güncel hava durumu raporunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

5 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkâri çevreleri ile Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz'in doğu, Akdeniz'in iç kesimleri ile Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR

Bugün (Cuma) Hakkari il geneli, Van’ın güneyi (Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Başkale) ve Şırnak’ın doğusunda (Uludere, Beytüşşebap) beklenen kar yağışlarının, yoğun kar yağışı şeklinde olacağı, 20-50 cm yeni kar örtüsü oluşturacağı tahmin edildiğinden; meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, çığ oluşumu ile buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Bugün (Cuma) sabah saatlerinden itibaren Rize il geneli ile Artvin’in kıyı kesimlerinde (Hopa, Arhavi, Murgul, Borçka) beklenen yağışların; kıyı kesimlerde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) yağmur, 800m üzeri rakımlarda yoğun kar ( 30-60 cm kar örtüsü) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, buzlanma ve don, dik yamaçlarda çığ riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sokakta 'korona düğününe' baskın
GÜNDEMSokakta 'korona düğününe' baskın
Muş'ta köy yollarını açmak için 6 metrelik karla mücadele
GÜNDEMMuş'ta 6 metre karla zorlu mücadele
Üniversite sınavı başvuru tarihi 2021: ÖSYM ile YKS başvurusu nasıl yapılır?
GÜNDEMÖSYM 2021 YKS başvuru işlemleri
BİR BABANIN FERYADI! Son dakika... 21 yıl oldu! "Neredesin oğlum?"
GÜNDEM21 yıl oldu! "Neredesin oğlum?"
En güzel cuma mesajları kısa ve öz 2021! Dualı, ayetli Cuma mesajları burada... Hayırlı Cumalar
GÜNDEMEn güzel resimli Cuma mesajları 2021
5 Şubat Cuma Hutbesi 2021 - İşte Cuma Hutbesi'nin bu haftaki konusu
GÜNDEMCuma Hutbesi 5 Şubat 2021!
TAM BİR VAHŞET! Son dakika... Gamze'yi vahşice katletmişti: Hastane kaydı çıkmadı!
GÜNDEMGamze'yi vahşice katletmişti! Yalancı katil!
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika... Dehşeti mesaj aydınlattı! Miras cinayeti! - haberler -
GÜNDEMDehşeti mesaj aydınlattı! Miras cinayeti!
SON DAKİKA: 2 yıllık kâbus: Seni bu köpeklere yediririm
GÜNDEM2 yıllık kâbus: Seni bu köpeklere yediririm
HABER VAR! Son dakika: Şiddet gördüğü eşini öldüren Melek İpek: 27 gündür dayak yemedim
GÜNDEMMelek İpek: 27 gündür dayak yemedim