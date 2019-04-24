Karabiber çayının faydalarını saymakla bitiremeyen Dr. Fevzi Özgönül, karabiber çayının antioksidan ve serbest radikalleri azalttığını, soğuk algınlığı, öksürük, solunum sıkıntısı ve ateş semptomlarında da rahatlama sağladığını belirtti.
Özgönül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların yanında karabiber çayı, menstrüasyon sırasında ağrıyı hafifletir, sindirim, iştah, gaz, ishal gibi sindirim sistemi problemlerini iyileştirmek için iyi bir yardımcıdır.
Karaciğer ve tükürük üretiminden safra asidi salgısını artırır. Biber, midede hidroklorik asit salınımını arttırarak sindirimi kolaylaştırır.
Zencefilin yüzde 3’ünü uçucu yağlar oluşturur ve tadını phenylpropanoid adındaki maddelerden alır. Bunun dışında zengin bir B3, B6 ve demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum minerallerini içermektedir. Bunların dışında zencefil ayrıca leysin, treonin, triptofan, valin, fenilalanin gibi amino asitler içermektedir."
Karanfilin çok etkili bir antioksidan özelliğinin olması kanserden, solunum yolları hastalıklarına, saçlardan, tırnaklara kadar çok geniş bir alanda sağlığımızı korumak için hizmet ettiğini belirten Dr. Fevzi Özgönül, 'Diş ağrımız varsa karanfil bize bu konuda da yardımcı olur" diye konuştu.
Özgönül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tarçın ise glukoz emilimini yavaşlatan sindirim enzimlerini destekleyen bir yapıya sahiptir. Bu nedenle tarçın, insülinin etkinliğini 20 kat arttırabilir. Kullanıldığında şeker isteğini azaltır.
Bu çayı akşam yemeğinden önce her gün içebilirsiniz ancak karabibere karşı hassasiyeti olanların bu çayı tüketmelerini önermiyorum.
Karabiber çayı nasıl hazırlanılır?
6 adet tane karabiber
2 adet karanfil
1 diş sarımsak
1 çubuk tarçın
1 çay kaşığı taze zencefil rendesi veya ½ çay kaşığı toz zencefil
Dilerseniz ½ çay kaşığı bal
2-3 damla limon suyu
Hepsini bir demliğe koyup 20 dakika kaynar su ile demledikten sonra içebilirsiniz."
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