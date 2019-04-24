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Karanfilin çok etkili bir antioksidan özelliğinin olması kanserden, solunum yolları hastalıklarına, saçlardan, tırnaklara kadar çok geniş bir alanda sağlığımızı korumak için hizmet ettiğini belirten Dr. Fevzi Özgönül, 'Diş ağrımız varsa karanfil bize bu konuda da yardımcı olur" diye konuştu.